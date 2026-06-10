Brisel neće moći da proširivanjem sankcija Rusiji utiče na njenu suverenu politiku, ocijenila je portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Izgleda da u Briselu nikako ne žele da shvate da nisu postigli svoje ciljeve - da utiču na našu suverenu politiku - i da ih neće ni postići", rekla je Zaharova novinarima.

Ona je navela evropske birokrate više nisu u stanju da zaustave zamajac sankcija, a što je najvažnije, više ne mogu ništa drugo da urade, te da im ostaje samo da prijete Moskvi novim ograničenjima.

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Zaharova je istakla da će Rusija preduzeti oštre korake kao odgovor na još jedan paket sankcija EU.

/SRNA/