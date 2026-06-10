Drama u Atini: Dimitris Janakopulos doživio saobraćajnu nesreću!

Poznati grčki biznismen i vlasnik košarkaškog kluba Panatinaikos, Dimitris Janakopulos, doživio je tešku saobraćajnu nesreću u Atini.

Prema prvim informacijama koje stižu iz Grčke, Janakopulos je pukom srećom izbegao teže posljedice i nalazi se van životne opasnosti.

Incident se dogodio u atinskom predgrađu Marusi, na dijelu puta koji je poznat po oštrim krivinama. Kako prenose lokalni mediji, Janakopulos je izgubio kontrolu nad svojim vozilom, nakon čega je došlo do silovitog sudara sa drugim automobilom.

Iako je na vozilima pričinjena ogromna materijalna šteta, prve informacije sa terena donijele su olakšanje navijačima atinskog kluba, prenosi Telegraf.

Svjedoci sa lica mjesta: "Prizor je bio jeziv, automobil je pretrpio velika oštećenja, ali je Janakopulos izašao iz vozila svestan i na svojim nogama."

Preventivna hospitalizacija

Hitna pomoć je brzo reagovala i prevezla prvog čoveka Panatinajkosa u privatnu kliniku u grčkoj prestonici. Nakon detaljnih lekarskih pregleda, ustanovljeno je da je kontroverzni biznismen prošao samo sa lakšim kontuzijama i ogrebotinama.

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Zdravstveni bilans na kraju: Lakše tjelesne povrede, bez unutrašnjih krvarenja, ali će biti zadržan u bolnici.

Policija Atine je odmah izvršila uviđaj na mjestu nesreće, a saobraćaj u ovom djelu grada bio je privremeno u prekidu. Zvanično saopštenje povodom ovog događaja očekuje se i od strane košarkaškog kluba Panatinajkos tokom narednih sati.