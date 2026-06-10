Logo

Drama u Atini: Dimitris Janakopulos doživio saobraćajnu nesreću!

Autor:

ATV
10.06.2026 08:34

Komentari:

0
Ротација на полицијском аутомобилу.
Foto: cottonbro studio/Pexels

Poznati grčki biznismen i vlasnik košarkaškog kluba Panatinaikos, Dimitris Janakopulos, doživio je tešku saobraćajnu nesreću u Atini.

Prema prvim informacijama koje stižu iz Grčke, Janakopulos je pukom srećom izbegao teže posljedice i nalazi se van životne opasnosti.

Incident se dogodio u atinskom predgrađu Marusi, na dijelu puta koji je poznat po oštrim krivinama. Kako prenose lokalni mediji, Janakopulos je izgubio kontrolu nad svojim vozilom, nakon čega je došlo do silovitog sudara sa drugim automobilom.

Iako je na vozilima pričinjena ogromna materijalna šteta, prve informacije sa terena donijele su olakšanje navijačima atinskog kluba, prenosi Telegraf.

Svjedoci sa lica mjesta: "Prizor je bio jeziv, automobil je pretrpio velika oštećenja, ali je Janakopulos izašao iz vozila svestan i na svojim nogama."

Preventivna hospitalizacija

Hitna pomoć je brzo reagovala i prevezla prvog čoveka Panatinajkosa u privatnu kliniku u grčkoj prestonici. Nakon detaljnih lekarskih pregleda, ustanovljeno je da je kontroverzni biznismen prošao samo sa lakšim kontuzijama i ogrebotinama.

Срушила се зграда на Филипинима

Svijet

Raste broj poginulih u zemljotresu na Filipinima

Zdravstveni bilans na kraju: Lakše tjelesne povrede, bez unutrašnjih krvarenja, ali će biti zadržan u bolnici.

Policija Atine je odmah izvršila uviđaj na mjestu nesreće, a saobraćaj u ovom djelu grada bio je privremeno u prekidu. Zvanično saopštenje povodom ovog događaja očekuje se i od strane košarkaškog kluba Panatinajkos tokom narednih sati.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Atina

Biznismen

Dimitris Janakopulos

KK Panatinaikos

Komentari (0)

Više iz rubrike

Проблеми у најави за Европу због њеног ЕЕС система

Svijet

Problemi u najavi za Evropu zbog njenog EES sistema

2 h

0
Срушила се зграда у изградњи на Филипинима.

Svijet

Raste broj poginulih u zemljotresu na Filipinima

2 h

0
Маскирани демонстранти стоје поред паљених контејнера за смеће на Лигонијел Роуд у Белфасту, Сjеверна Ирска, у уторак, 9. јуна 2026. године, након хапшења Суданца оптуженог за напад ножем на мушкарца у сjеверном дijелу града.

Svijet

Neredi eskalirali u Belfastu: Gore kuće i automobili

3 h

0
Двије златне бурме једна поред друге.

Svijet

Bizaran obrt u slučaju muškarca iz BiH prijavljenog za bigamiju

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

10

35

Napadnuta američka ratna flota

10

29

Stiže nagla promjena vremena: Već sutra pljuskovi, a evo šta nas čeka za vikend

10

29

Banjaluka iznajmljuje poslovne prostore u strogom centru

10

24

Skočio sa ''Tome Vinkovića'' i poginuo

10

15

Pet horoskopskih znakova u kojima su rođene najmudrije žene

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner