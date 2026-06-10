Problemi u najavi za Evropu zbog njenog EES sistema

Svjetski savjet za putovanja i turizam (VTTC) upozorio je da bi produžena kašnjenja na granicama povezana sa uvođenjem novog evropskog sistema ulaska/izlaska (EES) mogla da ugroze do 41 milion posjetilaca i 45,4 milijarde dolara potrošnje posjetilaca sa četiri najvažnija evropska tržišta, prenosi "Fonet".

Analiza, zasnovana na anketi sprovedenoj među više od 2.500 putnika iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Država, Kanade i Australije, pokazala je da ako se putnici suočavaju sa redovnim čekanjem na granici od tri do četiri sata pri ulasku u šengenski prostor, oko jedne trećine bi imalo mnogo manje šanse da putuje u Šengen ili bi odlučilo da ga uopšte ne posjeti.

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Primjena ovih nalaza na prognoze posjetilaca za 2026. godinu sugeriše da bi do 41 milion dolazaka i 45,4 milijarde dolara potrošnje mogli biti ugroženi ukoliko značajna kašnjenja postanu stalna karakteristika iskustva putnika, prenosi VTTC.

Putnici uglavnom podržavaju jače, modernije granične kontrole, ali njihova spremnost da posjete Evropu naglo opada kada se suoče sa mogućnošću dugih i nepredvidivih redova čekanja.

Među ispitanicima, 39 odsto putnika iz Velike Britanije je reklo da bi mnogo manje vjerovatno putovali sa scenarijem kašnjenja od tri sata ili više, zatim 33 odsto putnika iz Sjedinjenih Država i Kanade i 27 odsto iz Australije.

Predsjednica i izvršna direktor VTTC Glorija Gevara ukazuje da je uvođenje EES važan korak naprijed u modernizaciji evropskih granica i jačanju bezbjednosti, a putnici podržavaju digitalne i biometrijske granične sisteme i razumiju dugoročne koristi koje oni mogu da donesu.

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Izazov sada nije da li EES treba da se nastavi, već kako vlade, granične vlasti i sektor putovanja i turizma rade zajedno kako bi osigurali da implementacija bude što lakša, dodala je ona.

Istraživanje pokazuje da 65 odsto ispitanika podržava sistem pošto su saznali za njega, a samo šest odsto je veoma negativno prema upotrebi biometrijskih graničnih kontrola.