Logo

Patrijarh Kiril na listi sankcionisanih osoba?

09.06.2026 22:28

Komentari:

0
Патријарх Кирил на листи санкционисаних особа?

Evropska komisija uvrstila je patrijarha moskovskog i cijele Rusije Kirila na predloženu listu sankcionisanih osoba, javio je "Juronjuz" pozivajući se na troje diplomata.

U izvještaju se navodi da će Komisija ponovo pokušati da uvede sankcije lideru Ruske pravoslavne crkve nakon što je Mađarska blokirala prvi pokušaj 2022. godine.

Ranije tokom dana, predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen predstavila je prijedlog 21. paketa sankcija EU Rusiji.

Rojters je izvijestio da nacrt paketa obuhvata 170 fizičkih i pravnih lica, uključujući 90 banaka, prenosi Srna.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas opisala je novu listu pojedinačnih sankcija kao najveću u posljednje dvije godine.

Rusija je više puta ponavila da će se izboriti sa pritiskom sankcija koje joj Zapad uvodi od 2022. godine.

Ruske vlasti tvrde da zapadnim zemljama nedostaje hrabrosti da priznaju da su propali njihovi napori da izvrše pritisak na Rusiju.

Podijeli:

Tag :

patrijarh Kiril

Komentari (0)

Više iz rubrike

Марија Захарова

Svijet

Zaharova: Za Zelenskog je rat poput kazina

44 min

0
Мађарски премијер Петер Мађар обраћа се медијима у сједишту ЕУ у Бриселу, у петак, 29. маја 2026. године.

Svijet

Mađar: Odbijamo dvostruke standarde u proširenju EU

1 h

0
Џефри Епстајн

Svijet

Epstinov dugogodišnji asistent: Bio je majstor manipulacije

1 h

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Svijet

Barel pojeftino ispod 90 dolara

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

22

48

UIO BiH prodaje zaplijenjenu livadu i šumu

22

44

Mina i ne sluti šta joj Kasper radi iza leđa: Isplivalo na Instagramu šta stvarno misli o njoj

22

39

Tuča sljepića i zmije

22

38

Arheolozi otkrili nekoliko litara piva starog 2.300 godina

22

28

Patrijarh Kiril na listi sankcionisanih osoba?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner