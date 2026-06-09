Patrijarh Kiril na listi sankcionisanih osoba?

Evropska komisija uvrstila je patrijarha moskovskog i cijele Rusije Kirila na predloženu listu sankcionisanih osoba, javio je "Juronjuz" pozivajući se na troje diplomata.

U izvještaju se navodi da će Komisija ponovo pokušati da uvede sankcije lideru Ruske pravoslavne crkve nakon što je Mađarska blokirala prvi pokušaj 2022. godine.

Ranije tokom dana, predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen predstavila je prijedlog 21. paketa sankcija EU Rusiji.

Rojters je izvijestio da nacrt paketa obuhvata 170 fizičkih i pravnih lica, uključujući 90 banaka, prenosi Srna.

Visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas opisala je novu listu pojedinačnih sankcija kao najveću u posljednje dvije godine.

Rusija je više puta ponavila da će se izboriti sa pritiskom sankcija koje joj Zapad uvodi od 2022. godine.

Ruske vlasti tvrde da zapadnim zemljama nedostaje hrabrosti da priznaju da su propali njihovi napori da izvrše pritisak na Rusiju.