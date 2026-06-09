Epstinov dugogodišnji asistent: Bio je majstor manipulacije

Opisala ga je kao majstora manipulatora koji je imao sve razloge da sakrije svoje aktivnosti od nje, prema izvorima upoznatim sa njenim svjedočenjem.

Lesli Grof, bivša Epštajnova izvršna asistentkinja, rekla je da vjeruje da su termini masaže koje je zakazivala za Epštajna sa mladim ženama i djevojkama bili zakazani sa profesionalnim maserkama. U pokušaju da pokaže da nije bila svjesna nezakonitih aktivnosti svog poslodavca, izvještava CNN .

Ona je upravljala mnogim aspektima Epštajnovog života

Grof je jedna od najistaknutijih članova Epštajnovog užeg kruga koji je do sada svjedočio pred Kongresom u okviru istrage. Kao njegova dugogodišnja asistentkinja, ona je upravljala mnogim aspektima njegovog života, od organizovanja sastanaka sa ženama do organizovanja sastanaka sa moćnim i uticajnim ličnostima, što potvrđuju milioni dokumenata u arhivama Ministarstva pravde SAD.

Tokom svjedočenja, rekla je da je nikada seksualno zlostavljao i da nije bila zavisna od posla koji je obavljala za njega. Dodala je da su joj Epštajn i njegova bliska saradnica Gislen Maksvel rekli da se ne druži sa njihovim prijateljima i poslovnim partnerima i da se ne miješa u njihove poslove.

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Grof, koja se uglavnom držala podalje od medijskog pažnje, rekla je da želi da pomogne istrazi. Takođe je istakla da je nakon Epštajnovog hapšenja izgubila mnogo prijatelja i da je njena porodica bila izložena uznemiravanju.

Žrtva: Zaslužujemo odgovore, a ne tvrdnje o neznanju

Njene tvrdnje da nije znala ništa o Epštajnovim zločinima odmah su izazvale osudu među žrtvama. Šarlin Rošar je izrazila sumnju da Grof nije bio svestan šta se dešava.

„Jedna od najtežih stvari za žrtve je da slušaju ljude koji su bili najbliži Epštajnu kako tvrde da nisu ništa vidjeli. To se ne poklapa sa mojim iskustvom. Žrtve zaslužuju odgovore, a ne tvrdnje o neznanju“, rekao je Rošar za CNN.

Demokratski predstavnik: Teško je poverovati u ono što govori

Demokratski kongresmen Stiven Linč takođe je izrazio sumnju u svjedočenje bivše asistentkinje. „Veoma je teško povjerovati u ono što ona govori, da zapravo nije poznavala Džefrija Epštajna iako je radila za njega 18 godina“, rekao je novinarima.

Iako je Grofova tvrdila da nije videla ništa sporno u vezi sa masažama koje je organizovala, Linč je rekao da se pita „da li ona zaista i iskreno može da tvrdi da nije vidjela ništa neprimereno u vezi sa tim“. „On je bio registrovani seksualni prestupnik i imao je obavezu da se sam prijavi vlastima“, dodao je Linč.

Predsjednik Nadzornog odbora Džejms Komer rekao je prije saslušanja da Grof ima informacije koje su „veoma vrijedne“ za istragu. Odbor je do sada obavio 14 intervjua u okviru istrage vezane za Epštajna. „Radujemo se što ćemo joj postaviti pitanja“, napomenuo je Komer.

Prema izvoru upoznatom sa slučajem, nije bilo unapred dogovorenog obima saslušanja, što znači da nijedna tema nije bila izuzeta od ispitivanja.

Počela je da radi za Epštajna 2001. godine

Demokrate su tokom istrage pokušale da povežu američkog predsednika Donalda Trampa sa Epštajnom, iako je Tramp godinama negirao bilo kakvu vezu sa njegovim zločinima i negirao navode o seksualnom uznemiravanju.

Linč je rekao da je Grof organizovala „više telefonskih razgovora“ između Trampa i Epštajna prije nego što je Tramp postao predsednik, ali nije precizirala kada su se oni odigrali. Grof je napomenula da ne zna ni za jedan slučaj u kojem su zaposleni u Trampovom odmaralištu Mar-a-Lago posjetili Epštajnovu rezidenciju.

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Prema dokumentu o platnom spisku iz 2010. godine, Grof je počela da radi za Epštajna 2001. godine. Upravljala je njegovim rasporedom, organizovala putovanja i privatne sastanke i služila je kao posrednik između njega i brojnih visokog osoblja.

Pominjana je kao mogući saučesnik

U kontroverznom sporazumu o nekrivičnom gonjenju koji je Epštajn postigao sa federalnim tužiocima na Floridi 2008. godine, Grof je imenovan kao mogući saučesnik.

Više žrtava koje su razgovarale sa FBI-jem identifikovalo je Grofa kao osobu koju su prvo kontaktirale da bi organizovale masažu za Epštajna. Prema njihovim izjavama, Epštajn je počinio neka od seksualnih zlostavljanja tokom tih masaža.

Advokati: Nije svjedočila ni o čemu neprikladnom ili nezakonitom

U razgovoru sa FBI-jem 2021. godine, Grof je istakla da je ugovaranje masaža bila samo „još jedna obaveza koju je morala da ispuni za Epštajna“. Imejlovi pronađeni među Epštajnovim dokumentima takođe pokazuju da se oslanjao na Grof da organizuje domaća i međunarodna putovanja za sebe i brojne žene.

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Advokati Lesli Grof su krajem 2021. godine objavili da protiv nje neće biti podignuta optužnica, da „nikada nije bila svedok ničega neprikladnog ili nezakonitog“ i da je i dalje „slomljena svim kroz šta su žrtve prošle“.

U ranijoj izjavi za CNN, njen advokat je rekao da je radila za Epštajna kao dio profesionalnog tima koji je uključivao interne pravnike, računovođe i drugo administrativno osoblje.

„Njen rad je obuhvatao organizovanje sastanaka za Epštajna, primanje njegovih poruka i organizovanje sastanaka na visokom nivou sa rukovodiocima kompanija, poslovnim ljudima, naučnicima, političarima, poznatim ličnostima, humanitarnim organizacijama i univerzitetima“, rekla je advokatica.

(indeks)