Slučaj "Epstin": Desetak novih žrtava javilo se tužilaštvu

Tužilac u Parizu Lor Bekuo rekla je da se u slučaju osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina javilo desetak novih žrtava.

"Nijedna od osoba koje bi mogle biti obuhvaćene istragom do sada nije saslušana", rekla je Bekuova, prenosi televizija BfM.

Ona je dodala da je određeni broj njih u inostranstvu, pa su istražitelji pokušali da zakažu sastanke da dođu u Pariz kada im bude odgovaralo.

Istražitelji su pretraživali takozvane Epstinove dosijee i analizirali sva imena koja su pomenule navodne žrtve.

"Takođe smo ponovo izvukli Epstinove računare, njegove telefonske zapise, adresare", rekla je Bekuova i dodala da će njen tim podnositi zahtjeve za međunarodnu pomoć.

Parisko tužilaštvo otvorilo je opsežnu istragu zbog trgovine ljudima nakon što su američke vlasti objavile više hiljada dokumenata koji su pripadali Epstinu, koji je preminuo u zatvoru 2019. godine, prenosi AFP.

Francusko Ministarstvo pravde pokrenulo je istragu o trgovini ljudima nakon što je u januaru objavilo najnoviji zbir dokumenata iz istrage o Epstinu.

Epstin je umro u zatvoru dok se suočavao sa optužbama za trgovinu maloljetnim djevojkama radi pružanja seksualnih usluga.

Francuske sudije nastoje da istraže moguće prekršaje počinjene u Francuskoj ili one u koje su umiješani francuski počinioci koji su pomogli Epstinu, prenosi Srna.