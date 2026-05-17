Autom se zabio u pješake, izbo prolaznike: Napadač identifikovan kao Salim el Kudri

17.05.2026 16:41

Крв се види поред уништеног аутомобила на улици Модене, Италија, субота, 16. мај 2026.
Muškarac koji se automobilom zaletio u pješake u Modeni identifikovan je kao Salim el Kudri, državljanin Italije marokanskog porijekla.

El Kudri /31/ uletio je juče u grupu ljudi u centru gada i, prema posljednjim podacima, povrijedio osmoro ljudi, od kojih je četvoro u teškom stanju.

U Italiji se autom zabio u prolaznike, povrede su stravične

Među teško povrijeđenima, dvoje ljudi je izgubilo noge, a jedan je u kritičkom stanju.

El Kudri pokušao da pobjegne

El Kudri je pokušao da pobjegne i izbo je jednog od trojice prolaznika koji su pokušali da ga zaustave. Kasnije ga je uhapsila policija.

Italijanski premijer Đorđa Meloni i predsjednik Serđo Matarela danas su otputovali u Modenu.

Melonijeva je otkazala sastanak u Nikoziji sa predsjednikom Kipra kako bi došla u Modenu zajedno sa Matarelom.

Napadi u kojima se koriste vozila protiv mase postaju sve češći širom svijeta. Neki su okarakterisani kao teroristički napadi.

Italijansko tužilaštvo saopštilo je da pokušava da utvrdile motive El Kudrija.

Salvini pozvao na poništavanje dozvola boravka

Zamjenik premijera Mateo Salvini, koji predvodi antiimigrantsku stranku Liga, danas je na "Iksu" pozvao na poništavanje dozvola boravka onima koji počine zločine.

Masimo Meceti, gradonačelnik Modene, rekao je da su među onima koji su pokušali da zaustave El Kudrija bila dva državljanina egipatskog porijekla.

Meceti je naveo da je El Kudri u prošlosti liječen od mentalnih problema, da ima diplomu ekonomije i da je nezaposlen, prenosi Srna.

