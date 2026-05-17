Rusi o pregovorima sa EU: Makron "nikada nije stigao do telefona"

Diskusija u Evropi o pregovorima sa Rusijom vidi se kao značajan pomak, ali je u interesu šefa spoljne politike EU Kaje Kalas da ne bude pregovarač, rekao je portparol Dmitrij Peskov.

Peskov je naveo da je ova aktivna diskusija o dijalogu sa Rusijom, pomak ka priznavanju da će u nekom trenutku morati razgovarati sa Rusima, ali smatra da je u interesu Kalasove da ona to ne bude jer joj neće biti lako.

"Ako se sjećate, predsjednik Vladimir Putin je rekao da to može biti svako ko nije imao vremena da kaže mnogo loših stvari", rekao je Peskov, a prenosi Srna.

Peskov je dodao da je ruski predsjednik blizu Evrope kao telefonska slušalica u njegovoj ruci.

"Nadajmo se da će tamo u Evropi prevladati praktičan pristup i da će ovo poprimiti neki stvarni oblik. Ruska strana će biti spremna za to", rekao je Peskov komentarišući mogućnost Putinovih razgovora sa evropskim predstavnicima.

Podsjetio je da francuski predsjednik Emanuel Makron, koji je obećao da će pozvati Putina, nikada nije stigao do telefona.