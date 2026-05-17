Broj žrtava ebole u Ugrandi i Kongu porastao na 88

Broj žrtava ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi porastao je na 88, uz više od 300 sumnjivih slučajeva povezanih sa zarazom, saopštila je danas Svetska zdravstvena organizacija (SZO), proglasivši epidemiju u ove dvije zemlje za vanrednu javnozdravstvenu situaciju od međunarodng značaja.

Generalni direktor SZO Tedros Adhanom Gebrejesus naveo je na društvenim mrežama da epidemija ne ispunjava kriterijume za pandemijsku vanrednu situaciju, ali da postoji visok rizik od daljeg širenja u susjedne zemlje.

Zdravstvene vlasti potvrdile su da je uzrok aktuelne epidemije virus ebole tipa Bundibugjo, rijetka forma bolesti za koju ne postoje odobrene terapije ni vakcine.

Iako je u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi do sada zabilježeno više od 20 epidemija ebole, ovo je tek treći put da je registrovan ovaj tip virusa, navodi Al Džazira.

SZO upozorava da bi broj slučajeva mogao biti znatno veći zbog visokog procenta pozitivnih uzoraka i sve većeg broja sumnjivih infekcija, prenosi Tanjug.

Prema podacima organizacije, gotovo svi slučajevi zabilježeni su u Demokratskoj Republici Kongo, osim dva u susjednoj Ugandi.

Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da je do sada evidentirano 336 sumnjivih slučajeva i 87 smrtnih ishoda, prenosi Telegraf.

Uganda je potvrdila jedan uvezeni slučaj iz Konga, pri čemu je pacijent preminuo u bolnici u Kampali, dok je SZO naknadno potvrdila i drugi slučaj u prestonici Ugande, navodeći da slučajevi nisu povezani i da su obje osobe putovale iz Konga.

SZO upozorava da epidemija u regionu predstavlja rizik za susjedne zemlje i preporučuje aktiviranje nacionalnih sistema za vanredne situacije, kao i pojačanu kontrolu na granicama i glavnim saobraćajnicama.

Prema podacima Afričkog centra za kontrolu i prevenciju bolesti, virus se prenosi direktnim kontaktom sa telesnim tečnostima zaraženih osoba, kontaminiranim materijalom ili telima preminulih, a izaziva visoku temperaturu, bolove u telu, povraćanje i dijareju, pri čemu je često smrtonosan.