Novi trend? Mlada umjesto bidermajera nosila telefon

Marija Milanović
17.05.2026 12:04

Венецуела Фјури вјенчање мобилни телефон кроксице и наочале
Foto: YouTube/printscreen

Svadba, koja je od zvaničnog saopštenja izazvala lavinu kritika jer su mlada i mladoženja veoma mladi, u istom stilu je i nastavila do samog sklapanja braka.

Šesnaestogodišnja ćerka bokserske legende Tajsona Fjuria, Venecuela Fjrui, udala se za svog izabranika, devetnaestogodišnjeg Nou Prajsa, a jedan detalj mnoge je ostavio u čudu i izazvao lavinu negativnih komentara.

Venecuela Fjuri i Noa Prajs su se vjenčali u viktorijanskoj kraljevskoj kapeli, Svetog Džona, a ceremonija je bila glamurozna i sve je prštilo od luksuza.

Umjesto posebnih cipela, kao što to svaka mlada traži za svoj poseban dan, Venecuela je nosila kroksice. Da, dobro ste pročitali, umjesto elegantnih potpetica, mlada je izabrala ipak udobnost, čini se, obzirom da je izabrala ovu, za svadbu neočekivanu obuću. Cjelokupnu odjevnu kombinaciju dodatno su naglasile i crne naočale, koje je mlada nosila.

Na svadbi, kojoj je prisustvovao veliki broj zvanica, Venecuela je imala čak 19 djeveruša, koje su je pratile na njen najvažniji dan, a tu je i ono o čemu bruje mediji i javnost.

Umjesto bidermajera, Venecuela je pri dolasku u crkvu u ruci držala mobilni telefon. Povela su se mnogobrojna pitanja poput toga da li je ovo sada novi trend, da li mladima više nije važna tradicija, zašto je to uradila...

S obzirom da je mlada došla u kroksicama na svadbu, mobilni telefon za ovu obuću bi bio pa, prikladan detalj...

