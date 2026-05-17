Očarala i glasom i stasom: Pjevačica DARA oduzima dah

ATV
17.05.2026 08:22

Очарала и гласом и стасом: Пјевачица ДАРА одузима дах
Foto: Instagram/darnadude, Tanjug/AP/Martin Meissner

Bugarska pjevačica Dara sa svojom pjesmom Bangaranga pobijedila je na Pjesmi Evrovizije 2026.

Poznata po hitovima „Tander“ („Thunder“) i „Kol Mi“ („Call Me“), DARA je u Bugarska ostvarila niz pjesama koje su bile na vrhu top-lista, a bila je i mentor mladim muzičarima u emisiji The Voice of Bulgaria 2021. i 2022. godine.

Njen posljednji album „ADHDARA“ („ADHDARA“) objavljen je prošle godine.

U intervjuu datom uoči ovogodišnjeg takmičenja, DARA je govorila o svom muzičkom putu, inspiraciji za pobjedničku pjesmu i značaju Evrovizije za Bugarsku.

"Ja sam Darina, 27-godišnja pjevačica i tekstopisac iz Varne, grada na obali Crnog mora. Odrasla sam uz muziku, gotovo opsesivno. Pohađala sam Nacionalnu školu umjetnosti u Varni, gdje sam se specijalizovala za folklorno pjevanje. To možda iznenadi ljude koji prvi put čuju „Bangarangu“, ali tradicionalna bugarska vokalna tehnika duboko je utkana u moj muzički izraz", rekla je ona.

Дара Евровизија 2026.

Ko je Dara, pobjednica Evrovizije 2026.?

Podsjetila je i da je sa 16 godina osvojila treće mjesto u bugarskoj verziji The X Factor, nakon čega je potpisala ugovor sa jednom od najvećih diskografskih kuća u zemlji.

Govoreći o pjesmi „Bangaranga“, DARA je objasnila da je riječ o pop muzici sa snažnim folklornim korijenima.

"Naziv dolazi iz jamajčanskog slenga i označava galamu, metež, lijepu vrstu haosa. Pjesma je inspirisana i bugarskim običajem kukera, drevnim ritualom u kojem ljudi u maskama i krznu zvonima i bukom tjeraju zle duhove. „Bangaranga“ je upravo to – buka, vatra i ritam kao sila dobra koja tjera tamu", istakla je ona.

Дара из Бугарске

Bugarska pobjednik Evrovizije

Na pitanje šta bi pobjeda značila za Bugarsku, DARA je rekla da joj je važno da svijet zaista vidi njenu zemlju.

"Bugarska je mala zemlja sa ogromnom kulturnom dušom. Ako „Bangaranga“ natjera nekoga u Mančesteru, Edinburgu ili Brajtonu da potraži više o Bugarskoj, njenoj muzici, obali, književnosti i ljudima, onda sam već postigla nešto veliko", poručila je DARA.

