Pozlilo ženi Slobe Vasića, pjevač na psihijatriji

Autor:ATV
Komentari:0
Pjevač Sloba Vasić danas je prebačen u psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević". Kako pišu srpski mediji, on će tamo ostati danas, a njegovoj supruzi Jeleni se slošilo pa joj je hitno ukazana medicinska pomoć.
Naime, Sloba Vasić se prvobitno javio u Urgentni centar, ali je zbog ozbiljnosti stanja odmah prebačen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Razlog prijema na VMA bio je podvrgavanje procesu ispiranja i potpunog otrežnjenja.
Kako piše Blic, njegovoj ženi se tamo slošilo, doktori su odmah reagovali i priključili su je na infuziju, nakon čega je puštena.
Ispred ustanove "Laza Lazarević" novinari su zatekli Jelenu Vasić koja je bila vidno utučena. Ona je odlazila sa kesama u rukama, vidno slomljena.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
1 h0
Scena
2 h0
Scena
6 h2
Scena
8 h0
Najnovije
Trenutno na programu