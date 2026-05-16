Pozlilo ženi Slobe Vasića, pjevač na psihijatriji

Pjevač Sloba Vasić danas je prebačen u psihijatrijsku ustanovu "Dr Laza Lazarević". Kako pišu srpski mediji, on će tamo ostati danas, a njegovoj supruzi Jeleni se slošilo pa joj je hitno ukazana medicinska pomoć.

Naime, Sloba Vasić se prvobitno javio u Urgentni centar, ali je zbog ozbiljnosti stanja odmah prebačen na Vojnomedicinsku akademiju (VMA). Razlog prijema na VMA bio je podvrgavanje procesu ispiranja i potpunog otrežnjenja.

Kako piše Blic, njegovoj ženi se tamo slošilo, doktori su odmah reagovali i priključili su je na infuziju, nakon čega je puštena.

Jelena utučena napustila psihijatrijsku ustanovu

Ispred ustanove "Laza Lazarević" novinari su zatekli Jelenu Vasić koja je bila vidno utučena. Ona je odlazila sa kesama u rukama, vidno slomljena.