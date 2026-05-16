Užas u Zagrebu: Državljanina BiH izbo partner iz Brazila

U jednom stanu u zagrebačkom naselju Maksimir jučer ujutro dogodio se pokušaj ubistva. Nakon svađe koja je prerasla u fizički sukob, 28-godišnji državljanin Brazila oštrim predmetom je povrijedio svog 31-godišnjeg partnera, državljanina Bosne i Hercegovine. Iz policije je saopćeno da obojica nemaju regulisan boravak u Hrvatskoj.

Incident se desio oko 8:30 sati u stanu u Ulici Ferde Livadića, a prema informacijama policije, fizičkom obračunu prethodila je verbalna prepirka između dvojice partnera. Tokom sukoba Brazilac je nanio povrede državljaninu BiH.

Lakše povrede

Povrijeđeni muškarac zbrinut je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, gd‌je su mu konstatovane lakše tjelesne povrede.

Policija je 28-godišnjaka uhapsila na mjestu događaja i privela ga radi kriminalističke obrade zbog sumnje da je počinio krivično d‌jelo pokušaja ubistva bliske osobe. Nakon završetka istrage predat je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

Predstavnik stanara zgrade Zlatko Špoljar izjavio je za Indeks da su stanari čuli snažan zvuk, nakon čega je neko pozvao policiju. Kada je sišao u podrum, hitna pomoć je već bila na licu mjesta. Naveo je i da osumnjičeni nakon napada nije pokušao pobjeći, već je ostao u stanu.

Podrumski stan

– Stajao sam pored njega do dolaska policije. D‌jelovao je uznemireno, ali nije bio agresivan prema drugima – rekao je Špoljar.

Dodao je da se radi o podrumskom stanu od oko 40 kvadrata koji je nedavno uređen, te da je moguće da su se dvojica muškaraca tek nedavno doselila.

– Prvi put sam ih vidio juče. Normalno smo se pozdravili – kazao je.