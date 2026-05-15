Usvojen Zakon o strancima: Konačno rješenje za profesionalne vozače iz BiH

15.05.2026 14:08

Превозници протестују
Hrvatski sabor usvojio je danas Zakon o strancima kojim se otvara mogućnost uvođenja posebnih viza za profesionalne vozače iz zemalja regiona.

Ovim zakon bi se trebao riješiti dugogodišnji problem ograničenog boravka u šengenskoj zoni za vozače koji rade u međunarodnom transportu, saopšteno je iz Ministarstva transporta i komunikacija u Savjetu ministara.

Ministar komunikacija i transporta u Savjetu ministara Edin Forto izjavio je da je ovo važna vijest za hiljade profesionalnih vozača iz BiH i regiona koji zbog prirode svog posla svakodnevno prelaze granice.

Полиција Републике Српске

Hronika

Zatražen pritvor za državljanina Njemačke: Pokušao da zapali kuću i auto u Banjaluci

"Naši vozači ne putuju turistički, nego rade svoj posao bez kojeg nema funkcioniranja lanaca snabdijevanja i transporta robe širom Evrope. Zato je bilo važno naći rješenje koje razumije specifičnost njihovog posla i omogućava im da rade bez stalnog straha od isteka dozvoljenih dana u boravku", rekao je Forto.

U saopštenju je navedeno da je Ministarstvo proteklih mjeseci intenzivno koordinisalo aktivnosti o ovom pitanju zajedno sa domaćim prevoznicima i nadležnim institucijama, uz kontinuiranu komunikaciju i sastanke sa predstavnicima nadležnih ministarstava Hrvatske kako bi se došlo do održivog rješenja za profesionalne vozače iz BiH.

Forto je izrazio nadu da će Zakon biti implementiran u narednim sedmicama, a ne mjesecima, jer vozači iz BiH i cijelog regiona rješenje čekaju predugo.

