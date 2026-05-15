Bez tužioca u sudu, Kujović izrazio žaljenje za pogibiju supružnika Hršum

U Vrhovnom sudu Republike Srpske održana je sjednica po žalbi na presudu Amiru Kujoviću (42), koji je nepravosnažno osuđen na osam godina zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj su poginuli supružnici Danijela (42) i Dario Hršum (50) iz Pala.

Žalbe na presudu uložili su i tužilaštvo i odbrana. Međutim, niko od republičkih tužilaca se danas nije pojavio na sjednici u Vrhovnom sudu i javnosti nije poznato na koje se okolnosti tužilaštvo žalilo. Zakonom o krivičnom postupku prisustvo stranaka nije obavezno na sjednici, ali je nedolazak tužioca izazvao ogorčenje porodice stradalih...

Tužilac nije došao na sjednicu, tvrde da nisu dobili poziv

Na pitanje ATV-a zašto tužilac nije prisustvovao, u Republičkom javnom tužilaštvu kažu da nisu dobili poziv.

”Provjerama je utvrđeno da Republičko javno tužilaštvo nije dobilo poziv za predmetnu sjednicu. Za sve dalje informacije potrebno je da se obratite Vrhovnom sudu Republike Srpske”, rekla je sekretar RJT Dragica Tojagić.

Nezvanično saznajemo da poziv republičkom tužilaštvu nije upućen, jer to nije bilo naznačeno u pisanoj žalbi.

Odbrana tvrdi da uzrok nije utvrđen

Kujovićev branilac, advokat Bojan Veselinović, pred sudom je rekao da odbrana smatra uzrok nesreće nije rasvijetljen što, prema njegovim riječima, utiče na čitav postupak i ocjenu o postojanju umišljaja optuženog.

”Mi i dalje ne znamo koja je maksimalna dozvoljena brzina na tom dijelu magistralnog puta. Postoji znak od 60km/h, a nakon njega nekoliko raskrsnica koje po Zakonu o osnovama bezjednosti saobrajaća BiH to poništavaju i ograničenje bi iznosilo 80km/h”, rekao je Veselinović.

Smatra da prvostepena presuda zanemaruje to što je jedan od vještaka utvrdio da je put tehnički neispravan, odnosno da nema popriječni nagib koji onemogućuje oticanje vode s puta. Po stavu odbrane to je dovelo do nezgode, jer je zbog vode na putu optuženi izgubio kontrolu nad vozilom.

Voda na putu zanijela vozilo?

”Tu nije bilo namjere preticanja, već je u kontaktu s vodom došlo do zanošenja zadnjeg dijela vozila. Vozilo se zanijelo kada su, zbog vode, točkovi izgubili kontakt s podlogom i optuženi nije imao kontrolu nad vozilom. Tehnička neispravnost puta mora da se riješi u cilju javnog interesa, jer tim putem dnevno prolazi hiljadu ljudi”, rekao je, između ostalog, Veselinović tražeći ukidanje presude.

Smatra i da je Kujoviću izrečena prestroga kazna i da prvostepenom presudom nisu pravilno cijenjene sve olakšavajuće okolnosti.

Kujović iskazao žaljenje: ”Da mogu, ja bi ih vratio”

Optuženi Amir Kujović u sudnici je izrazio žaljenje zbog nezgode, navodeći da je taj događaj potpuno promijenio njegov život.

”Više puta sam porodici izrazio žaljenje i spreman sam da pomognem djeci stradalih. Nažalost, ja njih ne mogu vratiti. Da mogu, ja bi ih vratio. I ja sam otac dvoje djece... Nudio sam pomoć i uvijek ću pomoći toj porodici”, rekao je Kujović.

Nakon vijećanja Vrhovni sud Republike Srpske odluku će donijeti u roku od 30 dana.

Šta se navodi u optužnici?

Tragična nesreća dogodila se 11. avgusta 2020. godina na magistralnom putu Pale - Ljubogošta. U optužnici se navodi da je Kujović, bez važeće vozačke dozvole, upravljao "Mercedesom GLC 350", vlasništvo B.A. i bio je pod uticajem alkohola sa koncentracijom od 0,41 g/kg.

Brzinu nije prilagodio uslovima puta i vozio je 75km/h na mjestu gdje je ograničenje 60km/h, iako je bezbjedna brzina bila do 49 km/h, s obzirom na uslove. Vozilo nije držao uz desnu ivicu ivicu kolovoza, već je prešao u lijevu traku namijenjenu za saobraćaj iz suprotnog smjera i direktno udario u ”audi A3” kojim je upravljao Dario Hršum. Usljed udara ”audi” je sletio u kanal i u njemu su poginuli Dario i Danijela Hršum, roditelji tada dva maloljetna sina. U nesreći je teško povrijeđena Amina Rondić, saputnica u ”mercedesu”.

Suđenje ponovljeno

Podsjetimo, Kujović je zbog nezgode prvobitno bio osuđen na osam godina zatvora, što je u to vrijeme bila najveća izrečena kazna za saobraćajnu nesreću u Republici Srpskoj. Uvaživši žalbu odbrane tu presudu je ukinuo Vrhovni sud. U ponovljenom postupku Okružni sud u Istočnom Sarajevu ponovo je Kujovića oglasio krivim i izrekao identičnu kaznu od osam godina zatvora.