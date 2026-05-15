Uhapšen načelnik beogradske policije Veselin Milić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije uhapsili su načelnika Policijske uprave za grad Beograd Veselina Milića, kojem je određeno zadržavanje do 48 časova.
Milić je uhapšen po nalogu Višeg tužilaštva u nastavku akcije rasvjetljavanja okolnosti pod kojima je nestao A.N. na Senjaku 12. maja.
Miliću je određeno zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivična djela neprijavljivanje krivičnog djela i učinioca, kao i za pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, saopšteno je iz Višeg tužilaštva.
Tri policajca, vlasnik i konobar kluba na Senjaku, u kojem je A.N. posljednji put viđen, uhapšeni su juče.
Kako saznaje RTS, uhapšeni policajci su članovi Milićevog obezbjeđenja.
(SRNA)
