Detalji teškog sudara autobusa i automobila: Povrijeđene dvije osobe

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na magistralnom putu Šamac-Brčko u mjestu Burumac povrijeđene su dvije osobe.

U nezgodi su učestvovali neoplan kojim je upravljao E.Ž. i golf kojim je upravljao G.M., dok se na mjestu suvozača nalazio B.M.

"Vozač i suvozač iz automobila su zadobili tjelesne povrede o čijem se stepenu dežurni ljekari nisu izjasnili", saopšteno je PU Bijeljina.

Nezgoda se dogodila jutros oko 06.35.

Uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnost tužilaštva u Doboju policijski službenici Policijske stanice Šamac izvršili su uviđaj na licu mjesta.