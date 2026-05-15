Muškarac u BiH uhapšen zbog dječije ponografije: Pronađeno više od 250 snimaka i fotografija

Lice čiji su inicijali I.B. uhapšeno je na području Tuzlanskog kantona zbog iskorištavanja djeteta radi pornografije, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Izvršen je pretres prostorija koje to lice koristi i tom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti i digitalni dokazi koji će biti predmet dalje kriminalističke i forenzičke obrade.

Preliminarnim pregledom izuzetih digitalnih uređaja i nosača podataka pronađeno je više od 250 fotografija i video-snimaka nastalih iskorištavanjem djece radi pornografije.

Ovo lice se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu pribavljalo, posjedovalo nezakoniti sadržaj.

Uhapšeno lice će nakon kriminalističke obrade biti predato u dalju nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Hapšenje je izvršeno juče pod nadzorom kantonalnog Tužilaštva, a po naredbi Opštinskog suda u Lukavcu.

(SRNA)