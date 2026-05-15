Logo
Large banner

Muškarac u BiH uhapšen zbog dječije ponografije: Pronađeno više od 250 snimaka i fotografija

Autor:

ATV
15.05.2026 10:24

Komentari:

0
Силуета дјетета у мрачној соби.
Foto: JIMMY Art/Pexels

Lice čiji su inicijali I.B. uhapšeno je na području Tuzlanskog kantona zbog iskorištavanja djeteta radi pornografije, saopšteno je iz Federalne uprave policije.

Izvršen je pretres prostorija koje to lice koristi i tom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti i digitalni dokazi koji će biti predmet dalje kriminalističke i forenzičke obrade.

Vatrogasci

Hronika

Buknuo požar na "opelu", policija traga za napadačem

Preliminarnim pregledom izuzetih digitalnih uređaja i nosača podataka pronađeno je više od 250 fotografija i video-snimaka nastalih iskorištavanjem djece radi pornografije.

Ovo lice se sumnjiči da je u dužem vremenskom periodu pribavljalo, posjedovalo nezakoniti sadržaj.

Uhapšeno lice će nakon kriminalističke obrade biti predato u dalju nadležnost Tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Сергеј Лавров

Svijet

Lavrov: Putin i Tramp uvijek komuniciraju u prijateljskom duhu

Hapšenje je izvršeno juče pod nadzorom kantonalnog Tužilaštva, a po naredbi Opštinskog suda u Lukavcu.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tuzla

Tuzlanski kanton

hapšenje

Pornografija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ротација на полицијском аутомобилу.

Region

Ubio dvije žene, pokušao ubistvo još dvije: Istraga protiv serijskog ubice u Kumanovu

43 min

0
Полиција Републике Српске

Hronika

U kamionu prevozio nelegalne trupce sa lažnim pločicama

47 min

0
Обраћање Станивуковића на сједници главног одбора Покрета Сигурна Српска

Republika Srpska

Kako je "procurio" video gdje Stanivuković uništava SDS? "Šarmer" ponižava Blanušu

55 min

4
Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.

Svijet

Moskva i Kijev razmijenili po 205 ratnih zarobljenika

55 min

0

Više iz rubrike

Букнуо пожар на "опелу", полиција трага за нападачем

Hronika

Buknuo požar na "opelu", policija traga za napadačem

40 min

0
Полиција Републике Српске

Hronika

U kamionu prevozio nelegalne trupce sa lažnim pločicama

47 min

0
Аутобус слетио са пута и преврнуо се у Новом Селу

Hronika

Težak sudar autobusa i automobila u Novom Selu

1 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Uhapšen Sarajlija, pronađene ukradene cigarete

1 h

0

  • Najnovije

10

49

Vujić: Svim pravnim i diplomatskim sredstvima štitićemo ljudska prava generala Mladića

10

46

Više uhapšenih u Banjaluci: Zaplijenjeno 1,5 kilograma marihuane

10

42

Pet ronilaca iz Italije pogiulo tokom ekspedicije

10

31

Detalji teškog sudara autobusa i automobila: Povrijeđene dvije osobe

10

24

Muškarac u BiH uhapšen zbog dječije ponografije: Pronađeno više od 250 snimaka i fotografija

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner