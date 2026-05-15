Moskva i Kijev razmijenili po 205 ratnih zarobljenika

Ukupno 205 ruskih vojnika vraćeno je sa teritorije pod kontrolom Kijeva, a zauzvrat je predato 205 ukrajinskih ratnih zarobljenika, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

"Ukupno 205 ruskih vojnika vraćeno je sa teritorije pod kontrolom kijevskog režima. Zauzvrat je Kijevu predato 205 ratnih zarobljenika", navodi se u saopštenju.

Vraćeni ruski vojnici nalaze se u Bjelorusiji, gdje im se pruža neophodna psihološka i medicinska pomoć.

"Svi ruski vojnici biće prebačeni u Rusiju radi liječenja i rehabilitacije u medicinskim ustanovama Ministarstva odbrane Rusije", ističe se u saopštenju.

Iz Ministarstva dodaju da su razmjenu zarobljenika sa Ukrajinom omogućili Ujedinjeni Arapski Emirati.

(SRNA)