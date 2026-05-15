Iran: Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po koju cijenu

Iranski potpredsjednik Mohamed Reza Aref izjavio je sinoć da Ormuski moreuz pripada Iranu i da ga se Iran "neće odreći ni po koju cijenu".

"Nećemo se odreći Ormuskog moreuza ni po koju cijenu. Ormuski moreuz prije svega pripada nama. Oduvijek je bio naše vlasništvo, iako neko vrijeme nismo dobro koristili ono što nam je pripadalo", rekao je Aref, prenosi iranska televizija „Pres”.

Ormuski moreuz je širok 21 nautičku milju na svom najužem dijelu, a prema Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravu mora, koju je Iran potpisao ali je nije ratifikovao, priobalne države mogu polagati pravo na teritorijalne vode koje se protežu 12 nautičkih milja od njihovih obala.

Iran je u martu uveo blokadu Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi petina međunarodnog izvoza nafte i tečnog prirodnog gasa, nakon početka napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, 28. februara.

Iranski mediji su ranije juče javili da su napravljeni aranžmani za olakšavanje prolaska kineskih brodova kroz Ormuski moreuz.

Novinska agencija Tasnim je juče prenijela da je dogovoreno da će za nekoliko kineskih brodova, po zahtjevu Pekinga, biti dozvoljeno da prođu kroz vodeni prolaz, nakon što je postignut dogovor u vezi sa protokolima za upravljanje Ormuskim moreuzom, kao i da je njihov tranzit počeo prethodne noći, prenosi Sputnjik.