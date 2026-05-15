Netanjahu: Jerusalim zauvijek ujedinjen pod izraelskim suverenitetom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je povodom Dana Jerusalima da će grad zauvijek ostati ujedinjen pod suverenitetom Izraela.
On je na svečanosti povodom 59 godina od oslobođenja Jerusalima istakao da neprijatelji Izraela pokušavaju da unište jevrejsku državu i protjeraju Jevreje iz Jerusalima, naglasivši da se to ne smije nikad dogoditi.
Dan Jerusalima obilježava se povodom pobjede izraelskih snaga u šestodnevnom ratu 1967. godine i proširenja izraelskog suvereniteta na istočni dio Jerusalima, uključujući Stari grad, u kojem se nalazi Zid plača.
Područje grada Jerusalima je prije toga bilo pod kontrolom jordanskih snaga, a Jevreji nisu imali pristup tom mjestu.
