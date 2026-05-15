Netanjahu: Jerusalim zauvijek ujedinjen pod izraelskim suverenitetom

15.05.2026 08:27

Израелски премијер Бенјамин Нетанјаху присуствује церемонији на Војном гробљу на брду Херцл у Јерусалиму, 21. априла 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Ilia Yefimovich

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je povodom Dana Jerusalima da će grad zauvijek ostati ujedinjen pod suverenitetom Izraela.

On je na svečanosti povodom 59 godina od oslobođenja Jerusalima istakao da neprijatelji Izraela pokušavaju da unište jevrejsku državu i protjeraju Jevreje iz Jerusalima, naglasivši da se to ne smije nikad dogoditi.

Dan Jerusalima obilježava se povodom pobjede izraelskih snaga u šestodnevnom ratu 1967. godine i proširenja izraelskog suvereniteta na istočni dio Jerusalima, uključujući Stari grad, u kojem se nalazi Zid plača.

Područje grada Jerusalima je prije toga bilo pod kontrolom jordanskih snaga, a Jevreji nisu imali pristup tom mjestu.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

