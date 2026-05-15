Tramp: Postignuti odlični dogovori sa Pekingom

15.05.2026 08:17

Амерички предсjедник Доналд Трамп, десно, рукује се са кинеским председником Си Ђинпингом док одлази након посете башти Џонгнанхај у Пекингу, у петак, 15. маја 2026. године.
Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su na sastanku delegacija SAD i Kine postignuti fantastični trgovinski dogovori.

"Kina, odnosno njeni privrednici, uložiće stotine milijardi dolara u američku privredu", rekao je Tramp u intervjuu za "Foks njuz".

Tramp naveo da Kina želi da kupuje naftu iz SAD.

On je dodao da će kineski poljoprivrednici i industrija kupovati soju od američkih farmera, kao i ostale poljoprivredne proizvode

On je ocijenio saradnju u oblasti poljoprivrede kao odličnu.

U delegaciji SAD bili su poznati poslovni ljudi, između ostalih, izvršni direktor "Tesle" i "Iksa" Ilon Mask, direktor "Epla" Tim Kuk, Robert Keli Ortberg iz "Boinga", Dejvid Solomon iz "Goldman-Saksa", Stiven Švarcman iz "Blekstona" i Leri Fink iz "Blekroka".

