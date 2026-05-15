Pucnjava u Francuskoj: Došli na motoru i likvidirali tinejdžera

Dječak star 14 godina ubijen je večeras, a dvije osobe su ranjene u pucnjavi koja se povezuje sa trgovinom drogom u Nantu na jugu Francuske, saopštili su izvori bliski istrazi.
Među ranjenima je najmanje jedan maloljetnik, prenosi „Figaro”.
Pucnjava se dogodila oko 19.30 časova ispred stambene zgrade, a naoružani ljudi, koji su stigli na dvotočkašu, pobjegli su sa lica mjesta nakon što su ispalili hice.
Prema izvorima bliskim istrazi, tinejdžer je navodno upucan u srce.
Dvije ranjene osobe koje su prevezene u bolnicu nisu u životnoj opasnosti, prema početnim izvještajima drugog izvora bliskog istrazi, prenosi B92.
