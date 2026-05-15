Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje: Provjerite da li je i vaša ulica na spisku

Zbog planiranih radova na električnoj mreži, nekoliko banjalučkih naselja i ulica sutra će ostati bez električne energije, saopšteno je iz „Elektrokrajine”.
Prema najavi, planirana su sljedeća isključenja:
Od 09.00 do 14.00 časova: Dijelovi ulica Banijska, Kralja Aleksandra I Karađorđevića, Novaka Pivaševića i naselje Veseli brijeg.
Od 09.00 do 15.00 časova: Dijelovi naselja Ramići te dio XXIII kuljanske ulice.
U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odgođeni, a potrošači blagovremeno obaviješteni o novom terminu.
