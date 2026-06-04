Lazović: Pronađeno tijelo mlađe osobe pronađene u Badovincima ide na obdukciju

Autor:ATV
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Tijelo mlađe osobe koje je pronađeno u Badovincima biće upućeno na obdukciju, rekao je Srni v. d. glavnog javnog tužioca u Šapcu Lazar Lazović.
Lazović je rekao da je obavljeno prepoznavanje nakon što je pronađeno tijelo, prenosi Srna.
Inspektor MUP-a Srbije u Bogatiću Petar Todorović izjavio je ranije Srni da se tijelo koje je pronađeno na obali rijeke Drine kod Badovinca vodi kao NN i da će identifikacijom biti utvrđeno da li je riječ o nestalom dječaku iz Republike Srpske.
Hronika
Okončana potraga za dječakom, pronađeno tijelo predato MUP-u Srbije radi identifikacije
U koritu Drine, na dijelu u nadležnosti Srbije, pronađeno je tijelo za koje se pretpostavlja da je dječak koji je nestao 26. maja u rijeci u blizini zvorničkog naselja Branjevo.
Tijelo je predato u nadležnost MUP-a Srbije radi identifikacije i sprovođenja zakonom predviđenih procedura, saopšteno je juče iz Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik.
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