Lazović: Pronađeno tijelo mlađe osobe pronađene u Badovincima ide na obdukciju

Tijelo mlađe osobe koje je pronađeno u Badovincima biće upućeno na obdukciju, rekao je Srni v. d. glavnog javnog tužioca u Šapcu Lazar Lazović.

Lazović je rekao da je obavljeno prepoznavanje nakon što je pronađeno tijelo, prenosi Srna.

Inspektor MUP-a Srbije u Bogatiću Petar Todorović izjavio je ranije Srni da se tijelo koje je pronađeno na obali rijeke Drine kod Badovinca vodi kao NN i da će identifikacijom biti utvrđeno da li je riječ o nestalom d‌ječaku iz Republike Srpske.

Hronika Okončana potraga za dječakom, pronađeno tijelo predato MUP-u Srbije radi identifikacije

U koritu Drine, na dijelu u nadležnosti Srbije, pronađeno je tijelo za koje se pretpostavlja da je d‌ječak koji je nestao 26. maja u rijeci u blizini zvorničkog naselja Branjevo.

Tijelo je predato u nadležnost MUP-a Srbije radi identifikacije i sprovođenja zakonom predviđenih procedura, saopšteno je juče iz Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Zvornik.