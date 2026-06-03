Marko (30) se prevrnuo na kvadu i preminuo na licu mjesta: Tuga kod Prijepolja

Autor:ATV
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Prijepoljac Marko B. (30) poginuo je danas u selu Kosatica, u zaseoku Vranjak, nakon pada sa kvada.
Nezvanično se saznaje da je do nesreće došlo tokom vožnje po nepristupačnom terenu, kada je mladić iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i pao. Od zadobijenih povreda preminuo je na licu mjesta.
Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, a tačne okolnosti tragedije utvrdiće se tokom istrage.
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Kosatica i okolina su područja koja često posjećuju ljubitelji vožnje kvadova i drugih terenskih vozila. Nadležni apeluju da je potrebna velika opreznost pri vožnji navedenim vozilima.
Prijatelji i porodica se opraštaju potresnim riječima:
"Mare naš!", "Moje iskreno saučešće!", "Iskreno saučešće", "E, moj Mare...", "Tuga do neba", samo su neki od oproštaja na društvenim mrežama.
(Kurir.rs)
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