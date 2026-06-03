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Uhapšena dva policajca u nastavku istrage ubistva na Senjaku

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ATV
03.06.2026 21:32

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Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

U nastavku istrage o ubistvu u restoranu "27" u beogradskom naselju Senjak uhapšena su dva policajca zbog sumnje da nisu prijavili krivičo djelo i da su pomogli počiniocima nakon ubistva.

Postoji sumnja da su oni kao pripadnici privatnog obezbjeđenja Saše V, osumnjičenog za ubistvo, u vrijeme izvršenja krivičnog djela bili ispred restorana na Senjaku i da su sa njim ostvarili kontakt nakon ubistva, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu.

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Uhapšeni policajci su pripadnici Jedinice za zaštitu svjedoka. Određeno im je zadržavanje do 48 sati i biće sprovedeni na saslušanje.

U restoranu "27" na Senjaku 12. maja ubijen je Aleksandar Nešović, čiji su posmrtni ostaci pronađeni 10 dana kasnije u buretu u okolini Inđije.

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Među uhapšenima je i doskorašnji načelnik beogradske policije Veselin Milić, koji je nakon hapšenja smijenjen sa te dužnosti.

(SRNA)

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Tagovi :

Senjak

Ubistvo

hapšenje

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