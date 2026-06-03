Prevoznici iz BiH zaglavljeni na granici zbog NCTS P6 sistema

Prevoznici iz BiH suočeni su s višednevnim čekanjima na granicama sa Hrvatskom zbog problema u funkcionisanju novog evropskog carinskog sistema NCTS P6, koji je, prema njihovim tvrdnjama, doveo do zastoja i kolapsa.

Na više graničnih prelaza formirane su kilometarske kolone kamiona koje već danima čekaju na prelazak granice prema Evropskoj uniji.

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Naime, kako ističu naši sagovornici, posljedice ove situacije već osjećaju brojne kompanije iz Bosne i Hercegovine koje izvoze robu na evropsko tržište.

Igor Beben, predsjednik Udruženja drumskih prevoznika Republike Srpske i člana Konzorcijuma "Logistika BiH", kazao je za "Nezavisne novine" da je Hrvatska od 1. juna uvela sistem NCTS P6 na graničnim prelazima koji još nije u potpunosti funkcionalan.

"Zbog toga dolazi do zastoja i kolapsa u teretnom saobraćaju na pojedinim prelazima", kazao je Beben.

Naveo je da sistem nije spreman za novi način rada, zbog čega se ne mogu pravovremeno upućivati kamioni sa granice ka Evropskoj uniji.

Sistem nije spreman

"Sistem nije spreman, a oni su ga faktički pustili u rad. Ne mogu se odraditi T1 deklaracije kako bi se kamioni mogli usmjeravati sa granice prema Evropskoj uniji. Softver ne funkcioniše kako treba", rekao je Beben.

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Prema njegovim riječima, na graničnim prelazima Gradiška i Izačić došlo je do potpunog zastoja u radu, dok prelazi poput Gradine i Velike Kladuše funkcionišu otežano, gdje se, kako je naveo, propušta tek jedan kamion na sat i po.

"Čeka se do daljnjeg, i već se čeka danima. Problemi se ne mogu riješiti", dodao je Beben.

On je istakao da je u srijedu ujutru razgovarao i sa hrvatskim carinskim službenicima, koji, kako kaže, takođe nemaju mogućnost da riješe nastalu situaciju.

"Bukvalno su i oni nemoćni, jer je to način funkcionisanja koji je propisala Evropska unija", rekao je on.

Neizvjesno kada bi problem mogao biti riješen

Beben je naglasio da softver nije u potpunosti razvijen da prihvati teretni promet na odgovarajući način, te da je trenutno neizvjesno kada bi problem mogao biti riješen.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske, kazao je za "Nezavisne novine" da kamioni na graničnim prelazima čekaju i više od 48 sati zbog novih procedura koje je uvela Hrvatska, što stvara velike probleme prevoznicima i dodatne gužve na granicama.

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Grbić je naveo da je Hrvatska uvela novi sistem najave ulaska u Evropsku uniju, koji se mora obaviti prije dolaska na granične prelaze, što, kako kaže, dodatno usložnjava procedure za prevoznike.

Po nekoliko dana stoje na prelazima

"Uvedena su nova pravila koja prevoznike ostavljaju da po nekoliko dana stoje na graničnim prelazima. Kamioni čekaju i po 48 sati i više", rekao je Grbić.

On ističe da se prevoznici gotovo svakodnevno suočavaju s novim problemima, te da bi se, prema njegovom mišljenju, ovakva situacija mogla nastaviti do ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, čiji je rok, kako navodi, neizvjestan.

"Ovo je ubitačno za sektor. Ogromna je šteta i za privrednike i za prevoznike. Zbog svega ovoga nam odlaze vozači, jer niko ne želi da provodi po 48 sati na granici", rekao je Grbić.

Dodao je da su ljudi na terenu često bez osnovnih uslova, te da se problemi godinama ponavljaju bez adekvatnog rješenja.

Šta je NCTS P6

NCTS P6 je evropski digitalni tranzitni sistem koji povezuje države članice EU i zemlje zajedničkog tranzita. Omogućava praćenje kretanja robe od otpremnice do odredišta u realnom vremenu.

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Glavna novina je uvođenje kombinovane deklaracije. Privredni subjekti koji prevoze robu više ne moraju odvojeno da podnose tranzitnu deklaraciju i ulaznu sažetu deklaraciju (ENS). Sistem spaja sve podatke u jednu jedinstvenu deklaraciju, čime se ubrzava proces i smanjuje administracija.