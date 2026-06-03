Obezbijeđeno dodatnih 41 milion KM za roditelje njegovatelje

Zahvalni su premijeru, kako kažu njegovo prisustvo i pristup rješavanju kompleksnih problema roditelja njegovatelja riješilo je polovinu problema.

"Pregovarački proces je tekao lijepo, nadam se da nastavljamo u ovom pravcu poboljšanja položaja roditelja njegovatelja , ovo je tek prvi korak kako je gospodin Minić rekao i iskreno se nadamo da će radne grupe biti aktivno angažovane na unaprijeđenju samog položaja roditelja njegovatelja", ističe iz Udruženja „Plavi svijet“ Banja Luka Vanja Sredojević.

Ovo je značajan pomak kada su u pitanju prava roditelja njegovatelja. Premijer ističe da su mu prava roditelja njegovatelja i boraca bila prioritet što je iznio i u ekspozeu i na tome je do kraja insistirao. Roditelji njegovatelji su tihi borci koji su 24 sata vezani za svoju djecu i brojne obaveze koje vole najviše na svijetu. Uvjeren je da ovo pitanje niko neće moći da koristi za politizaciju.

"Iznos sredstava koji smo dodatno obezbijedili ne podrazumijeva uopšte nešto čime u ovom trenutku bi neko trebalo da se hvali, ali moram napomenuti da smo uspjeli da u ovako kratkom vremenskom periodu u jednom izuzetno korektnom razgovoru i uz jedno razumijevanje da obezbijedimo dodatna sredstva da se povećaju za 1600 do 1700 korisnika , da obezbijedimo 41 milion KM", istakao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite potvrdio je da će dopune Nacrta Zakona o socijalnoj zaštiti biti razmatrane kako bi se uvela dodatna prava koja se odnose na lica sa invaliditetom, ometenim u razvoju, nakon navršene 30 godine života, kao i za roditelje njegovatelje.Tu je i niz drugih važnih pitanja i nedoumica koje se moraju riješiti .

"Predstavnici Udruženja tražili su da se u okviru lične invalidnine to pravo definiše više od onoga koje je tu bilo predviđeno. Kada smo razmatrali kako da to učinimo bilo je upravo na sastanku predloženo da se uvede poseban dodatak na invalidninu koja bi vila 1000 KM. Mi smo se u ovom trenutku dogovorili da to bude 800 KM kako bi se izjednačili sa onim iznosom koji primaju roditelji 4 plus", ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić.

U narednom periodu trebalo bi riješiti pitanje poreza i doprinosa, a predviđena je isplata i posebnog dodatka za brigu o djetetu koji bi iznosio mjesečno 351 marku.