OPREZ: Odron na magistrali nadomak Banjaluke

Na magistralnom putu Između Banjaluke i Mrkonjić Grada došlo je do odrona kamenja na put, zbog čega se vozači pozivaju na oprez.

Odron se dogodio na ulazu u mjesto Karanovac iz pravca Mrkonjić Grada.

Kamenje koje je palo na put prekrilo je jednu traku, a iako je sitnije, vozači su primorani da ga obilaze prelaskom u drugu traku kako bi izbjegli posljedice.

Do odrona je najvjerovatnije došlo usljed obilne kiše koja pada cijeli dan.