OPREZ: Odron na magistrali nadomak Banjaluke

Autor:ATV
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Na magistralnom putu Između Banjaluke i Mrkonjić Grada došlo je do odrona kamenja na put, zbog čega se vozači pozivaju na oprez.
Odron se dogodio na ulazu u mjesto Karanovac iz pravca Mrkonjić Grada.
Kamenje koje je palo na put prekrilo je jednu traku, a iako je sitnije, vozači su primorani da ga obilaze prelaskom u drugu traku kako bi izbjegli posljedice.
Do odrona je najvjerovatnije došlo usljed obilne kiše koja pada cijeli dan.
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