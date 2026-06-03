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OPREZ: Odron na magistrali nadomak Banjaluke

Autor:

ATV
03.06.2026 19:19

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Одрон у Карановцу
Foto: Viber

Na magistralnom putu Između Banjaluke i Mrkonjić Grada došlo je do odrona kamenja na put, zbog čega se vozači pozivaju na oprez.

Odron se dogodio na ulazu u mjesto Karanovac iz pravca Mrkonjić Grada.

Kamenje koje je palo na put prekrilo je jednu traku, a iako je sitnije, vozači su primorani da ga obilaze prelaskom u drugu traku kako bi izbjegli posljedice.

Do odrona je najvjerovatnije došlo usljed obilne kiše koja pada cijeli dan.

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Tagovi :

odron

Banjaluka

Mrkonjić Grad

Karanovac

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