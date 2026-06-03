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''Ma, kakvi skupo'': Novi proizvodi stigli na banjalučku Tržnicu

Autor:

ATV
03.06.2026 16:54

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''Ма, какви скупо'': Нови производи стигли на бањалучку Тржницу
Foto: ATV

Na banjalučkoj Tržnici ponuda dugo nije bila bogatija, a kako kupci i prodavci uviđaju, godina je rodna, pa su i cijene nešto “lakše”.

Posebnu pažnju kupaca privlače šumske jagode, koje koštaju 20 KM, ali za njih, kažu, ne žale novac.

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“Ove godine ne može se požaliti na rod, posebno na trešnje. Samo da se tako nastavi. Može se uzeti i manja količina pa to ne košta onda baš toliko, ali, vjerujte, ima poprilično posla i nerava da naberete kantu jagoda”, kaže prodavačica Veselka.

To podržava i penzionerka Rada koja se prisjeća dana kada je tako u mladosti svoj džeparac zarađivala.

“Ma, kakvi skupo. Ovo je jeftino, vjerujte mi. Ko misli da može jeftinije, nek’ ode pa bere po cijeli dan”, ističe Rada za "BL portal".

Tu su i klasične krupne jagode koje možete pazariti skoro na svakom drugom štandu. Ovo zadovoljstvo koštaće vas od četiri do osam maraka.

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Trešnje su i dalje, kako prodavci kažu, među najprodavanijim voćem, a cijena im se izjednačila sa jagodama.

Među novinama na štandu su i kajsije, po cijeni od 8 KM za kilogram.

Na tezgama je i "kralj"

Osim standardnih šampinjona i bukovača, na Tržnicu je, hvale se prodavci, stigao i “kralj” među gljivama – vrganj.

Kilogram vrganja košta od 20 do 25 maraka.

Prodavci garantuju za bezbjednost i ističu da je odličan za zdravlje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Tržnica Banjaluka

Jagode

Divlje jagode

Šumske jagode

Vrganj

Tržnica cijene

Kajsija

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