Logo
Large banner

Šokiraće vas zarada sudija na Svjetskom prvenstvu

Autor:

ATV
03.06.2026 16:27

Komentari:

0
Шокираће вас зарада судија на Свјетском првенству
Foto: Pixabay

Svjetsko prvenstvo nije samo najveća pozornica za igrače i reprezentacije, jednako važnu ulogu imaju i sudije, čiji je posao odgovoran, zahtjevan i dobro plaćen.

Iako FIFA još nije objavila zvanične naknade za SP 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku, dostupni podaci iz Katara 2022. daju jasnu sliku o nivoima zarade na turniru najviše razine, piše "Net.hr".

пумпа-гориво

Ekonomija

Zašto gorivo na nekim pumpama u Srpskoj košta 2,87, a na drugim 3,17 KM

Glavne sudije imale su zagarantovanu naknadu od 70.000 američkih dolara (oko 64.500 evra / 126.150 KM) samo za učešće na prvenstvu. Pomoćne sudije dobijale su 25.000 dolara (oko 23.000 evra / 44.985 KM) fiksno.

Uz osnovnu naknadu, sudija je zarađivao po utakmici. U grupnoj fazi glavni sudija primao je 3.000 dolara (oko 2.750 evra / 5.378 KM), dok je u nokaut fazi i finalu ta svota rasla na 10.000 dolara (oko 9.200 evra / 17.994 KM). Pomoćnici i četvrte sudije u grupama su dobijali 2.500 dolara, a u završnici 5.000 dolara po utakmici.

Мина Костић и Каспер

Scena

Kasper utučen nakon posjete Mini: Evo šta je uradio čim je izašao iz bolnice

VAR sudije takođe su imale zasebne honorare: 3.000 dolara u grupnoj fazi te 5.000 dolara u eliminacijama i finalu.

U praksi, ukupna zarada mogla je biti vrlo visoka. Sudija koji bi sudio veći broj utakmica, uključujući i završnicu turnira, mogao je dostići i oko 300.000 dolara (približno 276.000 evra / 539.820 KM). Pomoćne i četvrte sudije kretale su se oko 150.000 dolara, dok su VAR sudije mogle zaraditi i do 175.000 dolara tokom turnira.

Koliko će FIFA podići te iznose za 2026. za sada nije poznato.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Zarada

sudija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ухапшен Паљанин због сумње да је подметнуо бомбу под возило љекара

Hronika

Uhapšen Paljanin zbog sumnje da je podmetnuo bombu pod vozilo ljekara

46 min

0
доктор љекар медицина

Društvo

U petak štrajk upozorenja zdravstvenih radnika

55 min

0
Замјеник министра спољних послова Русије Сергеј Рјабков

Svijet

Rjabkov: Branićemo se svim raspoloživim sredstvima

57 min

0
Зашто је низак крвни притисак опасан?

Zdravlje

Zašto je nizak krvni pritisak opasan?

1 h

0

Više iz rubrike

Фудбалска репрезентација БиХ

Fudbal

Reprezentacija BiH otputovala u Ameriku

21 h

3
Ливерпулов Мохамед Салах, десно, слави након што је постигао четврти гол за свој тим током реванш утакмице осмине финала Лиге шампиона између Ливерпула и Галатасараја, у Ливерпулу, Енглеска, у сриједу, 18. марта 2026. године.

Fudbal

Liverpul dogovorio novog trenera!

1 d

0
Фудбалска репрезентација БиХ на терену.

Fudbal

Navijači ispratili reprezentaciju BiH na Mundijal

1 d

1
Владо Јагодић

Fudbal

Vlado Jagodić nakon osam mjeseci napušta trenersku klupu

1 d

0

  • Najnovije

16

54

Peskov: Napad na autobus - novi zločin kijevskog režima

16

54

''Ma, kakvi skupo'': Novi proizvodi stigli na banjalučku Tržnicu

16

45

Alarm iz Brisela: Čak 1,3 miliona radnih mjesta u Evropi pred gašenjem!

16

42

Muškarac nožem izbo ljubavnicu u tržnom centru: Horor u Rumuniji

16

41

Sabalenka se raspala i na nestvaran način ispala sa Rolan Garosa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner