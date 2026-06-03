Šokiraće vas zarada sudija na Svjetskom prvenstvu

Svjetsko prvenstvo nije samo najveća pozornica za igrače i reprezentacije, jednako važnu ulogu imaju i sudije, čiji je posao odgovoran, zahtjevan i dobro plaćen.

Iako FIFA još nije objavila zvanične naknade za SP 2026. u SAD, Kanadi i Meksiku, dostupni podaci iz Katara 2022. daju jasnu sliku o nivoima zarade na turniru najviše razine, piše "Net.hr".

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Glavne sudije imale su zagarantovanu naknadu od 70.000 američkih dolara (oko 64.500 evra / 126.150 KM) samo za učešće na prvenstvu. Pomoćne sudije dobijale su 25.000 dolara (oko 23.000 evra / 44.985 KM) fiksno.

Uz osnovnu naknadu, sudija je zarađivao po utakmici. U grupnoj fazi glavni sudija primao je 3.000 dolara (oko 2.750 evra / 5.378 KM), dok je u nokaut fazi i finalu ta svota rasla na 10.000 dolara (oko 9.200 evra / 17.994 KM). Pomoćnici i četvrte sudije u grupama su dobijali 2.500 dolara, a u završnici 5.000 dolara po utakmici.

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VAR sudije takođe su imale zasebne honorare: 3.000 dolara u grupnoj fazi te 5.000 dolara u eliminacijama i finalu.

U praksi, ukupna zarada mogla je biti vrlo visoka. Sudija koji bi sudio veći broj utakmica, uključujući i završnicu turnira, mogao je dostići i oko 300.000 dolara (približno 276.000 evra / 539.820 KM). Pomoćne i četvrte sudije kretale su se oko 150.000 dolara, dok su VAR sudije mogle zaraditi i do 175.000 dolara tokom turnira.

Koliko će FIFA podići te iznose za 2026. za sada nije poznato.