Reprezentacija BiH otputovala u Ameriku

BH reprezentacija otputovala je u Sent Luis, gdje će u subotu protiv Paname imati posljednju provjeru pred nastup na Mundijalu, koji otvaraju 12. juna utakmicom sa Kanadom. Za BH selekciju ovo je tek drugi nastup na svjetskoj smotri.

To se ne može reći za Portugal, koji je redovan učesnik velikih takmičenja. Prva zvijezda tima, Kristijano Ronaldo, putuje na svoj šesti Mundijal, a takmičiće se u svojoj 41. godini. Ovo će mu vjerovatno biti posljednja prilika da osvoji jedini trofej koji mu nedostaje. Portugal će odigrati pripremne utakmice sa Čileom i Nigerijom, a prvi protivnik na Mundijalu biće im reprezentacija Demokratske Republike Kongo.

Međunarodni odbor fudbalskih asocijacija usvojio je niz izmjena pravila igre koja će biti primijenjena na predstojećem Svjetskom prvenstvu. Novine obuhvataju proširena ovlašćenja VAR tehnologije, oštrije kazne za nedolično ponašanje igrača i čitav set mjera usmjerenih na smanjenje gubljenja vremena. Takođe, na svim utakmicama Svjetskog prvenstva biće uvedena obavezna trominutna pauza za osvježenje u svakom poluvremenu. Sudije će imati slobodu da odrede najpogodniji trenutak za prekid u zavisnosti od toka utakmice i drugih okolnosti na terenu.

FIFA je u ponedjeljak otvorila svoj Međunarodni centar za emitovanje Svjetskog prvenstva u centru Dalasa, uz prisustvo predsjednika Đanija Infantina. Centar će služiti kao baza za medije iz cijelog svijeta i biće domaćin operacija video-pregleda svake utakmice. Takođe će upravljati i kontrolisati prenose kamera sa svakog od 16 mjesta širom Meksika, Kanade i Sjedinjenih Država. Objekat, površine 45.000 kvadratnih metara, služiće kao glavni centar za televizijske, radio i nove medijske operacije. Ovo je inače drugi put da je Dalas domaćin IBC-a, nakon što je to učinio za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 1994. godine.

Uoči početka najveće fudbalske smotre, policija u Torontu zaplijenila je ogromnu količinu krivotvorenih fudbalskih dresova. To uključuje 16 hiljada lažnih dresova sa oznakama FIFA-e i drugih sportskih brendova, kao i dva krivotvorena trofeja Svjetskog prvenstva. Procijenjena ulična vrijednost predmeta iznosi oko tri i po miliona kanadskih dolara, saopštila je policija.