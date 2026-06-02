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Kazne do 1.000 KM za roditelje koji odbijaju vakcinaciju

Autor:

Teodora Begović
02.06.2026 19:42

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Беба на вакцинацији.
Foto: ATV

Zbog pada imunizacije, Inspektorat Republike Srpske odlučio je da uvede oštrije mjere prema roditeljima koji ne vakcinišu djecu.

U slučaju da se roditelji striktno protive vakcinaciji i nakon opomene Inspektorata, protiv roditelja se podiže prekršajna prijava, nakon čega se u slučaj uključuje sud.

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je 10 redovnih vakcina. Vakcinacija se može odgoditi jedino ako dijete nije u stanju u tom trenutku primiti vakcinu iz zdravstvenih razloga. Aleksandra Toljružić, majka šestogodišnjeg djeteta, ističe da i ukoliko dijete pred upis u školu nije primilo sve vakcine, to može da uradi bez čekanja i komplikacija.

„Moj sin Pavle nije primio jednu od vakcina koju je trebalo primiti. Primio je MMR vakcinu, ali onu vakcinu koja je na redu poslije te nije primio. Kada smo došli na sistematski pregled pred upis u prvi razred, doktorica je ustanovila da je on u mogućnosti da primi tu vakcinu, vakcinisali smo ga odmah i nije bilo nikakvih problema“, rekla je roditelj Aleksandra Toljružić.

Problem nastaje kada roditelj striktno odbije vakcinaciju, nakon čega slijedi kazna i sudski postupak. Inspektorat Republike Srpske u toku ove godine poslao je opomenu za vakcinaciju za 160 roditelja, od čega je 40 roditelja izričito odbilo vakcinaciju.

„Sam zakon je propisao kazne u rasponu od 100 do 1.000 KM za roditelja/staratelja koji odbije vakcinaciju djeteta, s tim što inspektor ima nadležnost da izriče samo onu najnižu zakonom propisanu kaznu“, rekla je portparol u Inspektoratu Republike Srpske Dušanka Nikolić.

Najveći problem kada je riječ o padu obuhvata vakcinacije je s MRP vakcinom, koja štiti, između ostalog, od morbila. Za kolektivni imunitet potrebno je da obuhvat bude preko 95 odsto, a kod nas je 55 odsto. Drugi, ali značajno manji problem je sa pentaksim vakcinom, koja štiti od difterije, tetanusa, velikog kašlja i dječije paralize.

„Nemamo zamjenu za vakcinaciju, odnosno imunizaciju. Vakcinacija nam služi da mi zarazne bolesti držimo pod kontrolom na vrlo jednostavan način – tako što djeci podižemo imunitet. Moj savjet je da vakcinišete djecu“, izjavila je pedijatar Dijana Božić Koščica.

Djeca koja bez opravdanog zdravstvenog razloga nisu primila vakcine koje su bile obavezne po kalendaru, ne mogu se upisati u predškolske i školske ustanove.

„Ukoliko dijete nije kompletno vakcinisano, a pedijatar nije izdao preporuku za boravak u kolektivu, mi ne potpisujemo ugovor, iako je dijete prošlo na konkursu, bez potvrde da je primilo sve vakcine“, rekao je direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović.

Ljekari smatraju da je vakcina najveće dostignuće medicine. Bolesti koje su prije odnijele mnogo života, danas prolaze sa mnogo lakšim ishodom. Ističu da je neophodno da vakcinišemo djecu, kako ne bismo došli u situaciju da dođe do epidemije zarazne bolesti.

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Tagovi :

vakcinacija

Imunizacija

Vakcina

Djeca

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