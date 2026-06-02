Logo
Large banner

Objavljen snimak monstruoznog napada na ženu u BiH

Autor:

ATV
02.06.2026 19:38

Komentari:

0
Пљачка жене у Сарајеву
Foto: Screenshot

U sarajevskom naselju Dobrinja, u ulici Habibe Stočević, dogodilo se razbojništvo u kojem je žrtva bila starija žena.

Prema informacijama "Crne Hronike", nepoznati muškarac prišao je ženi na ulici i nasilno joj oteo lančić sa vrata.

Школа

Banja Luka

Proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih škola

Tokom napada, žena je pala i zadobila povrede, nakon čega je napadač pobjegao u nepoznatom pravcu.

Cijeli događaj zabilježile su nadzorne kamere, a fotografije muškarca objavljene su s ciljem identifikacije osumnjičenog.

Slučaj je prijavljen policiji, koja preduzima mjere na rasvjetljavanju krivičnog djela i pronalasku napadača.

Напад медвједа у Јапану

Svijet

Dramatičan snimak napada: Medvjed jurio ljude, ima povrijeđenih

Građani koji prepoznaju osobu sa fotografija ili posjeduju relevantne informacije pozivaju se da se jave najbližoj policijskoj stanici ili na broj 122.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pljačka

Krađa

Napadač

Sarajevo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Није хтјела да да паре за лифт, па се заглавила у њему - ВИДЕО

Gradovi i opštine

Nije htjela da da pare za lift, pa se zaglavila u njemu - VIDEO

3 h

0
Обезбјеђење претукло младића

Gradovi i opštine

Snimljen haos ispred diskoteke: Obezbjeđenje bez milosti tuklo mladića

4 h

0
Вукадиновић: Европска будућност се не може градити без снажних локалних заједница

Gradovi i opštine

Vukadinović: Evropska budućnost se ne može graditi bez snažnih lokalnih zajednica

6 h

0
Интернет

Gradovi i opštine

Opština u Srpskoj od danas uvodi besplatan internet

7 h

0

  • Najnovije

22

21

Na američkim aerodromima oprema za testiranje na ebolu

22

11

Vjenčali se u bolničkoj sobi, mladoženja preminuo nakon 10 dana

21

52

Neviđena nezgoda: Upala u šaht, on se zatvorio

21

51

Haos u Dortmundu: Srbin pucao na policajca, pa uzeo dvoje djece kao taoce?

21

48

Tri znaka neka se pripreme da ih zapljusne talas novca

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner