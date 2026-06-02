Objavljen snimak monstruoznog napada na ženu u BiH

U sarajevskom naselju Dobrinja, u ulici Habibe Stočević, dogodilo se razbojništvo u kojem je žrtva bila starija žena.

Prema informacijama "Crne Hronike", nepoznati muškarac prišao je ženi na ulici i nasilno joj oteo lančić sa vrata.

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Tokom napada, žena je pala i zadobila povrede, nakon čega je napadač pobjegao u nepoznatom pravcu.

Cijeli događaj zabilježile su nadzorne kamere, a fotografije muškarca objavljene su s ciljem identifikacije osumnjičenog.

Slučaj je prijavljen policiji, koja preduzima mjere na rasvjetljavanju krivičnog djela i pronalasku napadača.

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Građani koji prepoznaju osobu sa fotografija ili posjeduju relevantne informacije pozivaju se da se jave najbližoj policijskoj stanici ili na broj 122.

Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.