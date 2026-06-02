Objavljen snimak monstruoznog napada na ženu u BiH

Autor:ATV
Komentari:0
U sarajevskom naselju Dobrinja, u ulici Habibe Stočević, dogodilo se razbojništvo u kojem je žrtva bila starija žena.
Prema informacijama "Crne Hronike", nepoznati muškarac prišao je ženi na ulici i nasilno joj oteo lančić sa vrata.
Banja Luka
Proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih škola
Tokom napada, žena je pala i zadobila povrede, nakon čega je napadač pobjegao u nepoznatom pravcu.
Cijeli događaj zabilježile su nadzorne kamere, a fotografije muškarca objavljene su s ciljem identifikacije osumnjičenog.
Slučaj je prijavljen policiji, koja preduzima mjere na rasvjetljavanju krivičnog djela i pronalasku napadača.
Svijet
Dramatičan snimak napada: Medvjed jurio ljude, ima povrijeđenih
Građani koji prepoznaju osobu sa fotografija ili posjeduju relevantne informacije pozivaju se da se jave najbližoj policijskoj stanici ili na broj 122.
Policija nastavlja rad na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
7 h0
Najnovije
22
21
22
11
21
52
21
51
21
48
Trenutno na programu