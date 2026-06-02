Snimljen haos ispred diskoteke: Obezbjeđenje bez milosti tuklo mladića

Autor:ATV
Komentari:0
Ispred diskoteke Toksik u Bugojnu dogodio se incident u kojem je, prema tvrdnjama očevidaca i snimcima koji kruže društvenim mrežama, učestvovalo više osoba.
Prema informacijama koje su dostavljene federalnim medijima, mladić je nakon događaja zadobio tjelesne povrede.
BiH
Protestima ispred OHR-a traže zadržavanje "kolonijalnih" ovlaštenja visokog predstavnika
Prisutni tvrde da su u incidentu učestvovali pripadnici obezbjeđenja ugostiteljskog objekta Toksik Najt Klab.
Na videosnimku koji je dostavljen redakciji "Crne hronike" vidi se kako radnik obezbjeđenja udara mladića koji pada na pod.
Zanimljivosti
Maturanti razrednog iznenadili neobičnim poklonom
Nakon toga, mladiću prilaz veći broj osoba okupljenih ispred lokala i nastavljaju da ga udaraju dok leži na tlu.
Iz MUP-a SBK je potvrđeno da je PS Bugojno zaprimila prijavu o navedenom događaju te da je u slučaj uključeno i Kantonalno tužilaštvo.
Pogledajte snimak ispred Toksik kluba u Bugojnu.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
6 h0
Gradovi i opštine
23 h0
Najnovije
19
39
19
38
19
34
19
27
19
25
Trenutno na programu