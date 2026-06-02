Snimljen haos ispred diskoteke: Obezbjeđenje bez milosti tuklo mladića

Ispred diskoteke Toksik u Bugojnu dogodio se incident u kojem je, prema tvrdnjama očevidaca i snimcima koji kruže društvenim mrežama, učestvovalo više osoba.

Prema informacijama koje su dostavljene federalnim medijima, mladić je nakon događaja zadobio tjelesne povrede.

BiH Protestima ispred OHR-a traže zadržavanje "kolonijalnih" ovlaštenja visokog predstavnika

Prisutni tvrde da su u incidentu učestvovali pripadnici obezbjeđenja ugostiteljskog objekta Toksik Najt Klab.

Na videosnimku koji je dostavljen redakciji "Crne hronike" vidi se kako radnik obezbjeđenja udara mladića koji pada na pod.

Zanimljivosti Maturanti razrednog iznenadili neobičnim poklonom

Nakon toga, mladiću prilaz veći broj osoba okupljenih ispred lokala i nastavljaju da ga udaraju dok leži na tlu.

Iz MUP-a SBK je potvrđeno da je PS Bugojno zaprimila prijavu o navedenom događaju te da je u slučaj uključeno i Kantonalno tužilaštvo.

Pogledajte snimak ispred Toksik kluba u Bugojnu.