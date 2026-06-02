Foča: Napredni invazivni ultrazvuk za preciznu dijagnozu srčanih oboljenja

Univerzitetska bolnica Foča unaprijedila je dijagnostiku srčanih oboljenja savremenom invazivnom ultrazvučnom metodom, kojom se srce i krvni sudovi snimaju iz unutrašnjosti organizma uvođenjem sonde kroz jednjak, što omogućava mnogo precizniju i jasniju sliku srčanih struktura.

Transezofagusni ultrazvuk srca uveden je uz pomoć kardiologa iz Banjaluke i Beograda, prenosi Srna

Kardiolog Univerzitetsko-kliničkog centra u Beogradu Olga Petrović, koja je održala završni dio obuke za ljekare u Foči, pojašnjava da je, za razliku od klasičnog ultrazvuka, transezofagusni ultrazvuk srca invazivan i radi se iz jednjaka, pa je potrebna posebna obučenost i priprema, te da se njime veoma dobro vide strukturne bolesti srca, detalji koji se ne mogu vid‌jeti uobičajenim pregledom.

"Omogućava delikatniju dijagnozu, tačniju procjenu za pripremu za operaciju i odluku o daljem praćenju bolesnika. Tu se najbolje vide detalji urođenih bolesti srca, srčane mane kod d‌jece koja nisu u d‌ječijem uzrastu prepoznata ili liječena i onda se u odraslom dobu manifestuju tegobama koje ne mogu da se objasne", navela je Petrovićeva.

Takođe, ovaj pregled, dodaje Petrovićeva, pomaže kod liječenja i praćenja srčanih aritmija, kao i kod interventnih procedura.

"U procesu liječenja aritmija neophodno je prepoznavanje strukturnih odlika srca, gd‌je je ovaj pregled od velikog značaja. Kod interventnih procedura ova vrsta pregleda može da bude od koristi zato što navodi interventnog kardiologa šta konkretno treba da radi, jer on je `njegove oči u srcu`", pojasnila je Petrovićeva.

Jelena Ćalasan, jedan od pacijenata kod kojih je primijenjena ova metoda, navela je da je prije 11 godina operisana i da je sada potrebno ponoviti operaciju.

"Došla sam da se vidi kakvo je stanje i za dalje da uđem u proces ponovne operacije. Pregled nije neprijatan", rekla je ona.

Kardiolozi Univerzitetske bolnice Foča imali su priliku da prošire znanja o procjeni srčanog zaliska, aritmijama i drugim srčanim oboljenjima.

Načelnik Od‌jeljenja za kardiologiju Milica Kunarac rekla je da će ova sofisticirana procedura značiti mnogo ovom kraju, napretku i razvoju kardiologije u Univerzitetskoj bolnici Foča.

"Nama kardiolozima će mnogo značiti u liječenju, u prvom redu srčanih mana. Moći ćemo da nakon pregleda kažemo da li je naš pacijent definitivno za operativno liječenje ili za neko praćenje", rekla je ona.

Pregledi koji su obavljeni uz podršku i stručni nadzor kardiologa Olge Petrović iz Beograda završni su dio edukacije započete prije dvije godine sa kardiologom Sašom Lončarem iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.