Idealna za ljetne dane: Napravite osvježavajuću grčku salatu s tjesteninom

Grčka salata s tjesteninom predstavlja jednostavan i lagan obrok koji ne zahtijeva veliku pripremu, a idealna je za ljetne dane kada se traži nešto lagano, osvježavajuće i brzo.

Kombinacija svježeg povrća, feta sira i maslina u spoju s tjesteninom daje uravnotežen i ukusan obrok koji može poslužiti kao ručak ili večera.

Sastojci:

- 180 g tjestenine

- 1 krastavac

- 2 paradajza

- 80 g feta sira

- 60 g crnih maslina

- 2 kašike maslinovog ulja

- 1 kašika limunovog soka

- 1 kašika suhog origana

- ½ kašika suhog bosiljka

- 1 prstohvat soli

- 1 prstohvat svježe mljevenog crnog bibera

Priprema:

Za pripremu se najprije skuha tjestenina u posoljenoj vodi dok ne postane al dente. Nakon kuhanja ocijedi se i kratko ispere hladnom vodom kako bi se zaustavio proces kuhanja i tjestenina ohladila, prenosi Kliks

U međuvremenu se priprema povrće. Krastavac se nareže na tanke polumjesece ili manje kockice, dok se paradajz reže na krupnije komade kako bi zadržao sočnost. Masline se po želji mogu prepoloviti.

Preliv se pravi tako što se u manjoj posudi pomiješaju maslinovo ulje, limunov sok, suhi origano, bosiljak, so i svježe mljeveni biber. Sve se dobro izmiješa kako bi se sastojci sjedinili.

Ohlađena tjestenina se zatim pomiješa s pripremljenim povrćem, a sve se prelije prelivom i lagano promiješa da se okusi povežu.

Na kraju se dodaje feta sir, narezan na kockice ili izmrvljen, koji se lagano umiješa u salatu neposredno prije serviranja. Salata se može poslužiti odmah ili ostaviti kratko u frižideru da se dodatno ohladi.

Odlično ide uz svježi hljeb ili kao prilog uz meso i ribu.