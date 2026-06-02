Minić: Od novog američkog ambasadora očekujemo da bude realan i korektan

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da od novog američkog ambasadora u BiH očekuje samo da bude realan i korektan.

"Ništa drugo. Nismo dobili nikakve benefite od SAD. Nismo loši momci i nismo na crnim listama zato što ni ne treba na njima da budemo", rekao je Minić novinarima u Banjaluci, prenosi Srna.

On je dodao da novi ambasadar ne treba ništa da uradi protiv Federacije BiH.

"Neka su živi i zdravi, samo neka nas više ne diraju", poručio je Minić.

Predsjednik SAD Donald Tramp predložio je Ronalda Džonsona za novog američkog ambasadora u BiH, saopšteno je iz Bijele kuće.

Prema praksi u SAD, Tramp je Senatu Kongresa SAD uputio prijedlog za imenovanje ambasadora u brojnim zemljama, uključujući BiH. Ukoliko Senat potvrdi imenovanje Džonsona, on će zvanično preuzeti funkciju ambasadora SAD u BiH. Džonson je brigadni američki general iz Masačusetsa, sa bogatom vojnom karijerom.