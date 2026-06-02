Od sljedećeg mjeseca veće penzije za 469.000 korisnika u BiH

02.06.2026 15:28

Од сљедећег мјесеца веће пензије за 469.000 корисника у БиХ
Od 1. jula slijedi povećanje penzija za svih 469.000 penzionera u FBiH, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Kako je pojasnio, riječ je o redovnom usklađivanju penzija za 469.000 penzionera, pri čemu se povećanje obračunava na već uvećane iznose koje penzioneri trenutno primaju, a ne na prošlogodišnje penzije.

"To znači da penzioner koji trenutno prima najnižu penziju od 666 KM neće dobiti povećanje na osnovu prošlogodišnjeg iznosa od 599 KM, već na osnovu sadašnje penzije od 666 KM", naveo je on.

Delić je istakao da se, zahvaljujući izmjenama zakona, penzije sada usklađuju dva puta godišnje.

"To znači da gotovo 469.000 penzionera ima pravo na drugo redovno povećanje u istoj godini. Ako konačni statistički pokazatelji ostanu u okvirima sadašnjih procjena, najniža penzija bi nakon julskog usklađivanja mogla iznositi oko 700 KM", rekao je Delić, piše "Kliks".

