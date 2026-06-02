Igre jakih, srca velikih: Bronzani Majdan ovog vikenda postaje centar humanosti i sporta

Sport, zajedništvo i plemenitost spojiće se ovog vikenda, 5. i 6. juna 2026. godine, na stadionu FK Gomionica u Bronzanom Majdanu, gdje se održavaju „Sportsko-humanitarne igre snage - Bronzani Majdan 2026“.

Pod sloganom „Igre jakih, srca velikih“, ova manifestacija ima za cilj promociju tradicionalnih vrijednosti, razvoj sela i, što je najvažnije, prikupljanje pomoći za one kojima je to najpotrebnije.

Dvodnevni program pun sadržaja

Manifestacija počinje u petak, 5. juna, od 17:00 časova svečanim otvaranjem turnira u malom fudbalu. Veče će biti rezervisano za sjajnu atmosferu uz bogat muzički program domaćih izvođača, kao i brojne humanitarne aktivnosti.

U subotu, 6. juna, program startuje od 09:00 časova, kada će snage odmjeriti takmičari u okviru sportskih igara snage i višeboja. Tokom dana održaće se i finalne utakmice turnira, dok će posjetioci svih generacija moći da uživaju u dodatnim zabavnim sadržajima.

Humanost na djelu

Organizatori ističu da je cilj ovog događaja okupljanje velikog broja sportista, porodica i posjetilaca iz cijele regije radi slanja poruke zajedništva.

Važna napomena za sve građane je da je ulaz na stadion potpuno besplatan, odnosno na dobrovoljnoj bazi. Sav prikupljeni dobrovoljni prilog biće uplaćen u humanitarne svrhe.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani mogu kontaktirati organizacioni tim putem broja telefona 066/229-923 ili putem mejl adrese office@humanostspaja.ba.