Logo
Large banner

Igre jakih, srca velikih: Bronzani Majdan ovog vikenda postaje centar humanosti i sporta

Autor:

ATV
02.06.2026 16:23

Komentari:

0
„Спортско-хуманитарне игре снаге - Бронзани Мајдан 2026“.
Foto: Ustupljena fotografija

Sport, zajedništvo i plemenitost spojiće se ovog vikenda, 5. i 6. juna 2026. godine, na stadionu FK Gomionica u Bronzanom Majdanu, gdje se održavaju „Sportsko-humanitarne igre snage - Bronzani Majdan 2026“.

Pod sloganom „Igre jakih, srca velikih“, ova manifestacija ima za cilj promociju tradicionalnih vrijednosti, razvoj sela i, što je najvažnije, prikupljanje pomoći za one kojima je to najpotrebnije.

Dvodnevni program pun sadržaja

Manifestacija počinje u petak, 5. juna, od 17:00 časova svečanim otvaranjem turnira u malom fudbalu. Veče će biti rezervisano za sjajnu atmosferu uz bogat muzički program domaćih izvođača, kao i brojne humanitarne aktivnosti.

U subotu, 6. juna, program startuje od 09:00 časova, kada će snage odmjeriti takmičari u okviru sportskih igara snage i višeboja. Tokom dana održaće se i finalne utakmice turnira, dok će posjetioci svih generacija moći da uživaju u dodatnim zabavnim sadržajima.

Humanost na djelu

Organizatori ističu da je cilj ovog događaja okupljanje velikog broja sportista, porodica i posjetilaca iz cijele regije radi slanja poruke zajedništva.

Važna napomena za sve građane je da je ulaz na stadion potpuno besplatan, odnosno na dobrovoljnoj bazi. Sav prikupljeni dobrovoljni prilog biće uplaćen u humanitarne svrhe.

Za sve dodatne informacije, zainteresovani mogu kontaktirati organizacioni tim putem broja telefona 066/229-923 ili putem mejl adrese office@humanostspaja.ba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Bronzani Majdan

Humanitarna akcija

sportski turnir

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Таблете

Srbija

Zaplijenjeno milion tableta sa liste psihoaktivnih supstanci: Hapšenje na graničnom prelazu

3 h

0
Машина за прање веша

Savjeti

Omekšivač nije preporučljivo koristiti pri pranju ove odjeće: Može je oštetiti

3 h

0
Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.

Svijet

Istraga nakon smrti djevojčice u Austriji: Troje ljekara pod lupom zbog kobnog propusta

3 h

0
Жена у ружичастој хаљини разиграно баца аргентинске пезосе у затвореном простору.

Zanimljivosti

Finansijski horoskop za jun: Ova dva znaka neće znati šta će s parama

3 h

0

Više iz rubrike

РК Охрид слави побједу

Ostali sportovi

Rojević za ATV: Ohrid je evropska senzacija

23 h

0
Црвена звезда пред гашењем

Ostali sportovi

Crvena zvezda pred gašenjem

1 d

0
Ангелина Топић отворила сезону, заузела 3. мјесто на митингу Дијамантске лиге

Ostali sportovi

Angelina Topić otvorila sezonu, zauzela 3. mjesto na mitingu Dijamantske lige

1 d

0
пливање ПК Олимп

Ostali sportovi

PK „Olimp“ okupio regionalni plivački krem

1 d

0

  • Najnovije

19

38

Objavljen snimak monstruoznog napada na ženu u BiH

19

34

Proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih škola

19

27

Putin traži veću zaštitu ruskog jezika, previše je latinice

19

25

Mladi poludjeli za mini penzijama - o čemu je tačno riječ

19

21

Banjalučki parking ponovo u centru pažnje: Koje zakone krši Stanivuković?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner