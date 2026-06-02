Istraga nakon smrti djevojčice u Austriji: Troje ljekara pod lupom zbog kobnog propusta

02.06.2026 15:51

Двојица мушкараца хирирга у операционој сали оперишу.
Foto: Weverton Oliveira/Pexels

Nakon tragične smrti sedamnaestogodišnje djevojke u austrijskoj bolnici, državno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv troje ljekara koji su učestvovali u njenom liječenju.

Obdukcija je otkrila uzroke koji su doveli do ovog kobnog ishoda, piše ORF.

Tinejdžerka je krajem prošle godine preminula nakon hitne operacije u bolnici u Obervartu, u pokrajini Gradišće. Prema pisanju austrijskih medija, djevojka je u bolnicu dovezena u životno ugroženom stanju, a uprkos naporima ljekarskog tima, nakon hirurškog zahvata je preminula.

Obdukcija, čiji su rezultati objavljeni u utorak, pokazala je da je uzrok smrti bilo zatajenje više organa izazvano sepsom, koja se razvila zbog upale trbušne maramice usljed pucanja slijepog crijeva.

Djevojka se liječila i prije dolaska u bolnicu, nakon čega je vozilom hitne pomoći prevezena u zdravstvenu ustanovu, ali je ljekari nisu uspjeli stabilizovati.

Istraga koju je naložilo državno tužilaštvo u Ajzenštatu sada obuhvata troje ljekara koji su učestvovali u njenom liječenju, uključujući i ljekara opšte prakse. Naručeno je i dodatno medicinsko vještačenje koje bi trebalo da utvrdi ko je i u kom trenutku mogao prepoznati dijagnozu i spriječiti fatalni ishod.

Za sada nije poznato kada bi istraga mogla biti završena, niti hoće li rezultovati podizanjem optužnice.

