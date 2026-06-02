Katedrala u Njemačkoj počinje da naplaćuje ulaz od 1. jula

Kelnska katedrala će od 1. jula početi da naplaćuje turistima 12 evra za ulaz, javlja Dojče vele.

Crkveni zvaničnici su rekli da je naknada potrebna za pokrivanje troškova održavanja, bezbjednosti i svakodnevnog rada.

Svijet Istraga nakon smrti djevojčice u Austriji: Troje ljekara pod lupom zbog kobnog propusta

Posjetioci koji prisustvuju službama, mole se ili prislužuju svijeće i dalje će moći da uđu besplatno, uz kreiranje posebnih pristupnih zona.

Troškovi održavanja zgrade procjenjuju se na 16 miliona evra godišnje, odnosno 44.000 evra dnevno.

"Katedrala košta, potrebno je mnogo novca. Naravno, ulaznica od 12 evra je stoga više nego dobrodošla", rekao je upravnik katedrale Klemens van de Ven.

Prorektor Gvido Asman rekao je da je naknada postavljena na društveno prihvatljivom nivou, sa izuzecima za neke grupe, kao što su djeca, a tu su i popusti i besplatan ulaz tokom određenih praznika.

Svijet Strava na brazilskoj plaži: Morski pas djevojci otkinuo nogu

Iz Katedrale su saopštili da planiraju da uvede ulaznicu u martu. U to vrijeme, arhitekta Barbara Šok-Verner, koja je na čelu Centralnog udruženja za izgradnju katedrala, rekla je da bi naknada veća od 10 evra bila pretjerana.

Centralno udruženje za izgradnju katedrala prikuplja sredstva za katedralu još od 1842. godine, prvobitno za njen završetak, a od 1880. godine za njeno održavanje.

Sa 157 metara visine, Kelnska katedrala je najviša crkva sa dva tornja na svijetu. Kada je završena, 632 godine nakon početka radova, nakratko je bila najviša zgrada na planeti.

Svijet Tramvaj iskočio iz šina: Najmanje 20 povrijeđenih u Berlinu

Gradnja je počela 1248. a završena je 1880. godine.

Ulaz u većinu crkava u Njemačkoj ostaje slobodan, mada izuzeci uključuju Berlinsku katedralu, gdje posjetioci već plaćaju ulaznicu od 15 evra.

(SRNA)