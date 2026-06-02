Počinje sedma sezona 3x3 Lige Republike Srpske, poznato gdje je prenos

Sedma sezona 3x3 Lige Republike Srpske počinje 7. juna turnirom u Ugljeviku, koji će biti turnir A kategorije i biće prenošen uživo na kanalu Arena Sport.

Pored Ugljevika, turniri A kategorije sa većim nagradnim fondom i direktnim prenosom na Arena Sportu biće održani 14. juna u Derventi i 27. juna u Doboju.

Tokom jula, turniri A kategorije igraće se 11. jula u Tesliću, 12. jula u Laktašima, 14. jula u Novom Gradu i 31. jula u Šamcu.

U avgustu je na programu Kup Republike Srpske, koji će 2. avgusta biti održan u Nevesinju uz direktan prenos na Arena Sportu. Nakon toga slijede turniri u Prijedoru 5. avgusta, Bijeljini 8. avgusta, dok je završni turnir zakazan za 16. avgust u Banjaluci, takođe uz direktan prenos na Arena Sportu.

Kada je riječ o turnirima B kategorije, tokom juna igraće se u Petrovu i Milićima 13. juna, Foči 14. juna i Trnu 28. juna. U julu domaćini će biti Trnovo, Modriča, Prnjavor, Šipovo, Kozarska Dubica i Brod, dok će se avgustovski turniri održati u Čajniču, Mrkonjić Gradu i Gradišci.

Pored turnira iz kalendara Lige Republike Srpske, ove sezone biće organizovana i dva Quest turnira – u Prnjavoru i na Palama.

Proteklog vikenda održan je sastanak predstavnika organizacije 3x3 Republika Srpska sa lokalnim organizatorima, na kojem su usaglašene aktivnosti i planovi za predstojeću sezonu, te usvojen zvanični kalendar takmičenja.

I ove godine 3x3 Liga Republike Srpske, uz podršku Kabineta predsjednika Republike Srpske i Ministarstva porodice, omladine i sporta, nastavlja praksu nagrađivanja šampiona završnog turnira nastupom na jednom od prestižnih međunarodnih turnira višeg ranga, poput Questa ili Challengera.