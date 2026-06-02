Maturanti razrednog iznenadili neobičnim poklonom

ATV
02.06.2026 18:04

Učenici završnog razreda smjera kuvari Srednje strukovne škole "Ruđer Bošković" u Ljubuškom na poseban način zahvalili su svom razredniku Mateju Šiljegu za godine podrške i rada tokom školovanja.

Na kraju srednjoškolskog obrazovanja, učenici su svom razredniku uručili nesvakidašnji poklon - set guma i felgi za automobil, kao znak zahvalnosti za sve što je učinio za njih tokom školovanja.

Kako navode, Šiljeg je tokom zajedničkih školskih godina izgradio odnos temeljen na povjerenju, razumijevanju i otvorenoj komunikaciji, te je bio stalna podrška razredu u svim situacijama.

Iako je tek nekoliko godina stariji od svojih učenika, uspio je, kako ističu, zadobiti njihovo poštovanje i povjerenje, te im biti oslonac u važnom periodu odrastanja i obrazovanja.

"Matej je jednostavno osoba koja dostojno i pošteno radi svoj posao. Uvijek je bio uz nas i želio nam pomoći da budemo bolji ljudi i učenici", poručili su učenici 3. razreda smjera kuvari za portal "Bolji Ljubuški".

Ovaj gest učenika još jednom pokazuje koliko snažan odnos može nastati između učenika i nastavnika kada se gradi na međusobnom poštovanju i razumijevanju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

