Rekordne temperature mora duž španske obale

Duž većeg dijela španske obale u maju su registrovane rekordne temperature mora, dok UN prognoziraju umjeren ili moguće jak "El Ninjo" koji bi narednih mjeseci mogao da dovede do rasta globalne temperature.

Portparol španske meteorološke agencije Ruben del Kampo rekao je da iza ovog fenomena stoje klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem.

"Tokom posljednje decenije bilo je samo sedam rekordno hladnih dana, dok smo imali 221 rekordno topao dan", rekao je Del Kampo, dodajući da to odražava stalni porast prosječne globalne temperature.

On je naveo da rekordna temperatura mora u maju nije povezana sa "El Ninjom", koji će potencijalno početi da se javlja u Pacifiku u narednim mjesecima i dostići vrhunac u oktobru i novembru.

(SRNA)