U Belgiji obustava letova zbog štrajka

ATV
02.06.2026 17:24

Foto: pexels/Nguyễn Hoàng Vă

Belgijske vlasti saopštile su da će vazdušni saobraćaj u zemlji biti privremeno obustavljen na sedam sati zbog štrajka kontrolora leta, što će izazvati velika kašnjenja i otkazivanja letova na najprometnijim aerodromima u zemlji.

Prema najavama, obustava će trajati od podneva do 19.00 časova po lokalnom vremenu, a pogođeni će biti letovi koji polijeću, slijeću ili prelijeću belgijski vazdušni prostor.

Očekuje se da će hiljade putnika osjetiti posljedice ovog poremećaja.

Obustava rada zbog industrijske akcije

Do prekida vazdušnog saobraćaja dolazi zbog štrajka kontrolora leta, koji su odlučili da obustave rad u znak protesta.

Zbog nedovoljnog broja osoblja za bezbjedno upravljanje letovima, nadležne službe procijenile su da je privremeno zatvaranje vazdušnog prostora jedina opcija kako bi se održali bezbjednosni standardi.

Mjera će se odraziti na rad ključnih belgijskih aerodroma, uključujući Briselski aerodrom i aerodrom Šarlroa, koji je jedna od glavnih baza niskobudžetnih aviokompanija u Evropi, prenosi "VOE".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

