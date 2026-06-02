Rusi žestoko odgovorili, u plamenu pogoni

02.06.2026 16:32

Foto: Screenshot / X

Ruska vojska izvela je tokom noći napade na 10 vojnih preduzeća kao odgovor na napad ukrajinskih snaga u Starobeljsku, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane koje je ukrajinske napade okarakterisalo kao "terorističke".

Među ovih 10 preduzeća u Kijevu su udruženje "Abris" PT, preduzeće radio-elektronske industrije Specijalni konstruktorski biro "Spektr", "Zavod Majak" i državna kompanija "UkrSpecEksport", prenosi "Sputnjik".

Oštećena su i tri vojna odsjeka u Kijevu.

U Zaporožju su gađane radionice mašinskog preduzeća "Omeljčenko" i fabrika avionskih motora "Motor Sič".

U Dnjepropetrovskoj oblasti gađana je fabrika "Fajr Point" za proizvodnju komponenata za bespilotne letjelice dugog dometa i raketno oružje, kao i logistički centar.

U Harkovskoj oblasti gađana su tri preduzeća odbrambene industrije, uključujući Harkovsko državno avionsko preduzeće i dva energetska postrojenja.

U Sumskoj oblasti pogođeno je preduzeće vojno-industrijskog kompleksa "Zvezda".

Gađana su i preduzeća vojne industrije u Hmeljnickoj i Poltavskoj oblasti i infrastruktura šest vojnih aerodroma u Čerkaskoj, Rovenskoj, Žitomirskoj, Kirovogradskoj, Hmeljnickoj i Kijevskoj oblasti.

U noći između 21. i 22. maja ukrajinski dronovi pogodili su univerzitetski objekat i internat Luganskog pedagoškog univerziteta u mjestu Starobeljsko u kome je poginula 21, a ranjeno 60 osoba.

