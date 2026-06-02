Crvena zvezda dobija novog trenera: Navodno postignut dogovor

Nakon završetka sezone i odluke da krene u novu fazu sa drugačijim rešenjem na klupi, crveno-bijeli su, prema nezvaničnim informacijama, postigli dogovor sa jednim od najcjenjenijih evropskih trenera - Ibonom Navarom.

Kako prenosi "Meridian sport", španski stručnjak i rukovodstvo kluba sa Malog Kalemegdana usaglasili su sve ključne detalje buduće saradnje, pa se sada očekuje samo zvanična potvrda dogovora. Ukoliko ne bude nepredviđenih obrta, Navaro će preuzeti vođenje tima pred početak nove sezone.

Riječ je o treneru koji iza sebe ima izuzetno uspješan period u Unikahi. Tokom prethodne četiri godine predvodio je klub iz Malage i za to vrijeme osvojio čak sedam trofeja, čime je postao jedan od najuspješnijih trenera u istoriji španskog kluba.

Posebno se izdvajaju dva trofeja namijenjena osvajaču FIBA Lige šampiona, takmičenja u kojem je Unikaha pod njegovim vođstvom pokazivala dominaciju. Pored evropskih uspjeha, Navaro je sa ekipom bilježio zapažene rezultate i u domaćim takmičenjima, zbog čega je tokom prethodnih mjeseci privukao pažnju brojnih klubova širom Evrope.

Iako je imao više opcija na stolu, prema istim navodima, 50-godišnji stručnjak odlučio je da prihvati izazov u Beogradu i sjedne na klupu Crvene zvezde. To bi predstavljalo jedno od najzvučnijih trenerskih pojačanja u regionalnoj košarci posljednjih godina.

Crveno-bijeli su nakon rastanka sa Sašom Obradovićem brzo krenuli u potragu za novim rješenjem, a čini se da nisu željeli da gube vrijeme pred početak formiranja tima za narednu sezonu. Dolazak trenera Navarovog renomea mogao bi da bude jasan signal da Zvezda ima velike ambicije kako u ABA ligi, tako i na evropskoj sceni.

Ostaje da se sačeka zvanična potvrda kluba, ali prema dostupnim informacijama, sve ukazuje na to da će trofejni Španac uskoro i zvanično postati novi trener Crvene zvezde.