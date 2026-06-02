Logo
Large banner

Crvena zvezda dobija novog trenera: Navodno postignut dogovor

Autor:

ATV
02.06.2026 17:30

Komentari:

0
Црвена звезда добија новог тренера: Наводно постигнут договор
Foto: Tanjug / AP

Košarkaški klub Crvena zvezda mogla bi vrlo brzo da dobije novog šefa stručnog štaba, javljaju beogradski mediji.

Nakon završetka sezone i odluke da krene u novu fazu sa drugačijim rešenjem na klupi, crveno-bijeli su, prema nezvaničnim informacijama, postigli dogovor sa jednim od najcjenjenijih evropskih trenera - Ibonom Navarom.

илу-авион-31052026

Svijet

U Belgiji obustava letova zbog štrajka

Kako prenosi "Meridian sport", španski stručnjak i rukovodstvo kluba sa Malog Kalemegdana usaglasili su sve ključne detalje buduće saradnje, pa se sada očekuje samo zvanična potvrda dogovora. Ukoliko ne bude nepredviđenih obrta, Navaro će preuzeti vođenje tima pred početak nove sezone.

Riječ je o treneru koji iza sebe ima izuzetno uspješan period u Unikahi. Tokom prethodne četiri godine predvodio je klub iz Malage i za to vrijeme osvojio čak sedam trofeja, čime je postao jedan od najuspješnijih trenera u istoriji španskog kluba.

Новац

Društvo

Prilika za mlade u Srpskoj da osvoje do 1.000 KM

Posebno se izdvajaju dva trofeja namijenjena osvajaču FIBA Lige šampiona, takmičenja u kojem je Unikaha pod njegovim vođstvom pokazivala dominaciju. Pored evropskih uspjeha, Navaro je sa ekipom bilježio zapažene rezultate i u domaćim takmičenjima, zbog čega je tokom prethodnih mjeseci privukao pažnju brojnih klubova širom Evrope.

Iako je imao više opcija na stolu, prema istim navodima, 50-godišnji stručnjak odlučio je da prihvati izazov u Beogradu i sjedne na klupu Crvene zvezde. To bi predstavljalo jedno od najzvučnijih trenerskih pojačanja u regionalnoj košarci posljednjih godina.

Crveno-bijeli su nakon rastanka sa Sašom Obradovićem brzo krenuli u potragu za novim rješenjem, a čini se da nisu željeli da gube vrijeme pred početak formiranja tima za narednu sezonu. Dolazak trenera Navarovog renomea mogao bi da bude jasan signal da Zvezda ima velike ambicije kako u ABA ligi, tako i na evropskoj sceni.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Hronika

U Sarajevu uhapšene dvije osobe zbog pokušaja ubistva

Ostaje da se sačeka zvanična potvrda kluba, ali prema dostupnim informacijama, sve ukazuje na to da će trofejni Španac uskoro i zvanično postati novi trener Crvene zvezde.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

KK Crvena zvezda

Saša Obradović

Ibon Navaro

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Гума у рупи у Бањалуци

Banja Luka

Ovo ima samo u Banjaluci: Gumom ''zakrpljena'' rupa na putu

2 h

0
Додик: Злочинци у Ледићима убијали дјецу чији је једини ''злочин'' био што су Срби

Republika Srpska

Dodik: Zločinci u Ledićima ubijali djecu čiji je jedini ''zločin'' bio što su Srbi

2 h

2
Марко Рубио

Svijet

Rubio: Vašington vam može biti prijatelj ili neprijatelj - izbor je na vama

2 h

0
Минић у посјети Универзитету

Republika Srpska

Minić: Nastavljamo ulaganja u obrazovanje

2 h

0

Više iz rubrike

Дошао као звијезда, одлази уз велико поштовање: Коди Милер-Мекинтајер је био жртва промјена на Малом Калемегдану, а Делије ће га памтити по једном!

Košarka

Kodi Miler-Mekintajer došao kao zvijezda, a odlazi uz veliko poštovanje

12 h

1
Преминуо Рик Аделман, легенда НБА и отац Јокићевог тренера

Košarka

Preminuo Rik Adelman, legenda NBA i otac Jokićevog trenera

12 h

0
Лопта на терену

Košarka

Orlovi nastavili pobjednički niz na Svjetskom prvenstvu

21 h

0
НБА у Бањалуци

Košarka

NBA iskustvo u Banjaluci: Geret i Harper inspiracija mladima

23 h

0

  • Najnovije

19

38

Objavljen snimak monstruoznog napada na ženu u BiH

19

34

Proširenje kapaciteta produženog boravka u pet banjalučkih škola

19

27

Putin traži veću zaštitu ruskog jezika, previše je latinice

19

25

Mladi poludjeli za mini penzijama - o čemu je tačno riječ

19

21

Banjalučki parking ponovo u centru pažnje: Koje zakone krši Stanivuković?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner