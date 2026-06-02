Ovo ima samo u Banjaluci: Gumom ''zakrpljena'' rupa na putu

Da li je riječ o saobraćajnoj signalizaciji, umjetničkoj instalaciji ili vapaju građana za pomoć, pitaju se danas banjalučki vozači.

Kako god da se posmatra, prizor iz Jevrejske ulice u centru Banjaluke teško prolazi nezapaženo.

Čitaoci "BL portala" poslali su fotografije rupe na kolovozu koja je dobila nesvakidašnju zaštitu. Neko je, očigledno u želji da upozori vozače, usred rupe postavio automobilsku gumu s obzirom da nadležni nisu odradili svoj dio posla i sanirali oštećenje.

Na prvi pogled djeluje gotovo komično, ali vozačima vjerovatno nije do šale. Oštećenje asfalta nalazi se na saobraćajnici kojom svakodnevno prolaze stotine vozila, a sudeći prema fotografijama, dovoljno je duboko da bi moglo napraviti ozbiljan problem vozaču koji ga ne primijeti na vrijeme.

Građani često improvizuju kada smatraju da problem predugo čeka na rješenje. Nekada su to grane, nekada plastične flaše, a ovog puta izbor je pao na cijelu automobilsku gumu.

Rupa u centru grada možda i ne bi privukla toliko pažnje da nije dobila svog “čuvara”.